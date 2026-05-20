Venionaire Capital krijgt opdracht voor structurering van volgende groeironde van KISAB

WENEN & STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Venionaire Capital heeft van Kiselkarbid i Stockholm AB ('KISAB') de opdracht gekregen om de volgende groeironde van het bedrijf te structureren en te ondersteunen. De opdracht omvat beleggersrelaties, communicatie met de beleggers en voorbereiding op strategische financiering, gericht op private equity- en strategische investeerders.

KISAB is een in Zweden gevestigd bedrijf dat zich specialiseert in siliciumcarbide-halfgeleidermaterialen, met een focus op geavanceerde SiC-substraten voor vermogenselektronica. Het bedrijf belicht publiekelijk zijn 8-inch BPD-vrije n-type siliciumcarbide-wafers, waarbij het 8-inch platform een belangrijke technologische stap vertegenwoordigt voor de volgende generatie hoogwaardige vermogenselektronica.

