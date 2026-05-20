Andersen Global breidt zijn wereldwijde mobiliteitsdiensten uit in samenwerking met partnerkantoor Graebel

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zijn veelzijdige platform verder uitbreiden via een samenwerkingsovereenkomst met Graebel, een wereldwijde marktleider op het gebied van personeelsmobiliteit en managed services, met hoofdkantoor in de VS en wereldwijde activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië.

Graebel, opgericht in 1950, werkt samen met veel van ’s werelds meest gerenommeerde organisaties om de mobiliteit en het management van talent te vereenvoudigen. Het bedrijf helpt organisaties hun medewerkers te ondersteunen tijdens hun hele loopbaan, van stages en onboarding tot binnenlandse en internationale mobiliteit en loopbaanovergangen. Het biedt strategische planning, ondersteuning bij vertrek en aankomst, begeleiding tijdens de uitzending, repatriëring en het ontwerpen van mobiliteitsprogramma's. Door middel van strategisch advies en intelligente technologie stelt Graebel organisaties in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en talentmobiliteit af te stemmen op bredere bedrijfs- en personeelsstrategieën, dankzij datagestuurde inzichten en diepgaande expertise op het gebied van mobiliteit en governance.

"Onze geschiedenis als familiebedrijf heeft onze benadering van klantrelaties gevormd, maar onze focus blijft liggen op het behalen van resultaten", aldus Ron Dunlap, CEO van Graebel. "Onze samenwerking met Andersen Global versterkt ons vermogen om klanten te ondersteunen met efficiënte en flexibele oplossingen voor personeelsmobiliteit, die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de steeds complexere behoeften op het gebied van talent en personeel."

"De mobiliteit van personeel is een bepalende factor geworden voor organisaties die internationaal actief zijn", aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "De jarenlange toewijding van Graebel aan mensen, in combinatie met hun ervaring bij het ondersteunen van complexe mobiliteitsprogramma’s voor personeel, vormt een aanvulling op onze bestaande capaciteiten. Deze samenwerking versterkt ons vermogen om klanten te ondersteunen bij het beheren van personeelsverplaatsingen in een steeds mondialere en onderling verbonden zakelijke omgeving."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en heeft nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1000 locaties via haar lidfirma's en samenwerkende firma's.

