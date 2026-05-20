Andersen Global通过与Graebel合作强化全球调动能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与Graebel签订合作协议，继续增强其多维度平台。后者总部位于美国，服务能力遍及美洲、欧洲和亚洲。

Graebel创立于1950年，与全球多家知名组织建立合作关系，帮助简化人才流动和管理。该公司帮助各类组织在整个人事关系过程中为员工提供支持，包括实习、入职、国内国际调动和职业过渡等，提供的服务包括战略规划、出发地和目的地支持、任务支援、回国安排以及调动方案设计等。通过战略咨询和智能技术，Graebel通过数据驱动的见解和深入的调动与治理专业知识，让各类组织能够作出更稳妥的决策，确保人才调动符合更广泛的业务和人才战略。

“作为一家家族公司，我们的历史决定了我们与客户交往的方式，不过我们的工作始终以达成实绩为中心”，Graebel首席执行官Ron Dunlap指出。“我们与Andersen Global的合作增强了我们通过高效率、快速响应并旨在解决日益复杂的人才和劳动力需求的劳动力调动解决方案，为客户提供支持的能力。”

“劳动力调动已经成为跨境经营组织的制胜因素之一”，Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz指出。“Graebel坚持以人为本，加上他们在支持复杂劳动力调动计划方面的经验，与我们现有的能力形成互补。本次合作增强了我们为客户提供支持的能力，帮助他们在越来越全球化和互联的商业环境中管理人才流动。”

Andersen Global是一个由法律上互不隶属的全球独立成员事务所组成的国际联盟组织，各成员事务所由税务、法律和估值专业人员组成。Andersen Global于2013年由其美国成员事务所Andersen Tax LLC创立，现已在全球拥有超过50,000名专业人员，通过成员事务所和合作事务所在超过1,000个地区提供服务。

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