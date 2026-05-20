InterSystems IntelliCare wird das erste KI-native KIS mit Zertifizierung nach der EU-Medizinprodukteverordnung

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, ein Anbieter kreativer Datentechnologien, dessen Lösungen weltweit mehr als eine Milliarde Gesundheitsakten unterstützen, gab heute bekannt, dass seine Krankenhausinformationssystem (KIS)-Lösungen als Medizinprodukte der Klasse IIa gemäß der Medizinprodukteverordnung (MDR) nach Verordnung (EU) 2017/745 zertifiziert wurden. Mit dieser Zulassung ist das erste vollständig integrierte KI-native KIS in der Europäischen Union nach MDR Klasse IIa zertifiziert.

Diese Zertifizierung belegt, dass das KI-native KIS von InterSystems die strengen Sicherheits- und Qualitätsstandards der EU erfüllt. Dieser wichtige Meilenstein hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie Gesundheitseinrichtungen KI verantwortungsvoll skalieren und gleichzeitig Vertrauen bei Leistungserbringern im Gesundheitswesen und Regulierungsbehörden aufbauen können.

InterSystems hat die MDR-Zertifizierung für InterSystems IntelliCare™erhalten, ein KIS, welches mit von Grund auf inkludierten KI-Funktionen entwickelt wurde, sowie für InterSystems TrakCare®, ein integriertes KIS, das von renommierten Gesundheitsorganisationen weltweit eingesetzt wird. Aufbauend auf der bewährten Interoperabilitätsbasis von TrakCare hebt sich InterSystems IntelliCare dadurch ab, dass die KI-Funktionen grundlegend in die Datenebene der Plattform integriert sind, anstatt als Drittanbieter-Anwendungen nachträglich hinzugefügt zu werden.

"Gesundheitseinrichtungen erwarten zu Recht, dass KI mehr ist als nur ein experimentelles Zusatzmodul“, sagte Don Woodlock, President von InterSystems. "Mit der ersten MDR-Zertifizierung der EU für ein KI-natives KIS setzen wir einen Standard dafür, dass KI im Kern aller Anwendungen im Gesundheitswesen verankert sein sollte.

Durch den Verzicht auf fragmentierte KI-Erweiterungen erleichtert InterSystems IntelliCare Gesundheitseinrichtungen die sichere Steuerung und Governance von KI-Anwendungen und unterstützt medizinisches Fachpersonal mit Funktionen zur Entlastung im Arbeitsalltag. Die Plattform bietet sofort verfügbare Patientenzusammenfassungen, KI-gestützte klinische Dokumentation, umfassende Chat-Funktionen und intelligente Workflows, die eine entscheidende „Human-in-the-Loop“-Sicherheitsfunktion aufrechterhalten. Funktionen wie Ambient Clinical Orchestration erfassen, strukturieren und speichern klinische Daten automatisch in Echtzeit und schlagen klinische Dokumentation sowie Anordnungen zur Freigabe durch medizinisches Fachpersonal vor. Darüber hinaus lässt sich InterSystems IntelliCare nahtlos mit bestehenden IT-Infrastrukturen im Gesundheitswesen verbinden und nutzt dabei die langjährige Erfahrung von InterSystems in den Bereichen Integration und Datenmanagement.

Über InterSystems

InterSystems, ein Anbieter kreativer Datentechnologie, liefert eine einheitliche Grundlage für Anwendungen der nächsten Generation für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Fertigung und Supply Chain in mehr als 80 Ländern. Unsere Cloud-First-Datenplattformen lösen Interoperabilitäts-, Geschwindigkeits- und Skalierbarkeitsprobleme für große Organisationen weltweit. Damit ermöglichen wir es, das volle Potenzial von Daten zu erschließen und Anwender zu befähigen, Daten auf innovative Weise zu nutzen. Das 1978 gegründete Unternehmen bietet seinen Kunden und Partnern auf der ganzen Welt einen mehrfach ausgezeichneten 24×7-Support, der höchste Qualitätsstandards erfüllt. InterSystems befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Boston, USA. Das Unternehmen verfügt über 39 Niederlassungen weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte InterSystems.de.