InterSystems IntelliCare jako pierwsza elektroniczna dokumentacja medyczna z założenia oparta na AI otrzymuje certyfikat zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, kreatywny dostawca technologii w zakresie danych, który obsługuje ponad 1 mld rejestrów zdrowotnych na całym świecie, poinformował dzisiaj, że jego rozwiązania z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej (ang. EHR) uzyskały certyfikat jako wyroby medyczne klasy IIa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (ang. MDR). Są to zarazem pierwsze w pełni ujednolicone rozwiązania EHR z założenia oparte na AI, które uzyskały certyfikat klasy IIa zgodnie z MDR w Unii Europejskiej.

Certyfikat świadczy o tym, że stworzone przez InterSystems rozwiązanie EHR z założenia oparte na AI spełnia rygorystyczne standardy UE w zakresie bezpieczeństwa i jakości. To istotne osiągnięcie może w znaczący sposób przyczynić się do odpowiedzialnego zwiększenia wykorzystania AI w organizacjach służby zdrowia przy jednoczesnym zwiększeniu zaufania świadczeniodawców opieki zdrowotnej i organów regulacyjnych wobec tego rozwiązania.

Firma InterSystems uzyskała certyfikat MDR dla produktów InterSystems IntelliCare™, elektronicznej dokumentacji medycznej nowej generacji z założenia opartej na funkcjach sztucznej inteligencji, oraz InterSystems TrakCare®, ujednoliconego systemu informacji dla służby zdrowia wykorzystywanego przez wiodące systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Wykorzystując sprawdzone podstawy TrakCare zapewniające operacyjność, InterSystems IntelliCare wyróżnia się ze względu na funkcje AI opracowane z założenia jako część warstwy danych platformy, a nie jako dodatek dołączony jako aplikacja zewnętrzna.

– Organizacje służby zdrowia słusznie domagają się zapewnienia im AI, która będzie czymś więcej niż tylko eksperymentalnym dodatkiem – powiedział Don Woodlock, prezes InterSystems. – Dzięki uzyskaniu pierwszego w UE certyfikatu wyrobu medycznego przyznanego EHR z założenia opartej na AI wyznaczamy standard, zgodnie z którym AI powinna stanowić podstawę wszystkich aplikacji używanych w służbie zdrowia.

Dzięki odejściu od stosowania fragmentarycznych dodatków oferujących funkcje AI InterSystems IntelliCare zapewnia organizacjom uproszczony obraz własnego zarządzania, a lekarzom udostępnia narzędzia stworzone z myślą o ograniczeniu nakładu pracy i wypalenia zawodowego. Platforma błyskawicznie przedstawia podsumowania historii pacjentów, udostępnia dokumentację kliniczną prowadzoną w oparciu o AI, oferuje kompleksowe funkcje czatu i inteligentne przepływy pracy przy zachowaniu nieodzownego zabezpieczenia w postaci zasady udziału czynnika ludzkiego („human-in-the-loop”). Dzięki takim funkcjom jak orkiestracja procesów w całym otoczeniu klinicznym rozwiązanie automatycznie pozyskuje, uporządkowuje i zapisuje dane kliniczne w czasie rzeczywistym oraz sugeruje dokumentację kliniczną i zlecenia podlegające zatwierdzeniu lekarza. InterSystems IntelliCare płynnie łączy się również z istniejącą infrastrukturą informatyczną placówki zdrowotnej, wykorzystując bogatą historię InterSystems w dziedzinie integracji i zdolności pod względem zarządzania danymi.

Informacje o InterSystems

