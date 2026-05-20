Andersen Global攜手合作公司Graebel，強化全球人才流動能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與Graebel簽署合作協議，持續提升其多維度平台。總部位於美國的Graebel是全球領先的人才流動和管理服務供應商，業務遍及美洲、歐洲和亞洲。

Graebel成立於1950年，與眾多世界知名企業合作，致力於簡化人才流動與管理流程。公司透過策略規劃、出發及抵達支援、外派期間協助、返國安置以及人才流動計畫設計等服務，協助企業推進員工的整個職業生涯，涵蓋從實習和入職、國內與國際流動以及職業轉型。Graebel的策略諮詢和智慧技術能夠幫助企業做出更明智的決策，並透過資料驅動的洞察和深厚的人才流動與治理專長，將人才流動與更廣泛的業務和人力資源策略相融合。

「作為一家家族企業，我們的歷史塑造了我們與客戶建立關係的方式，但我們始終專注於交付成果。」Graebel執行長Ron Dunlap表示，「透過與Andersen Global的合作，我們得以進一步提升能力，為客戶提供高效、反應迅速且專為因應日益複雜的人才與勞動力需求而設計的勞動力流動解決方案。」

「員工流動性已成為跨國營運企業的關鍵因素。」Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示，「Graebel長期以來對人才的重視，及其在支援複雜員工流動專案方面的豐富經驗，與我們現有的能力相輔相成。此次合作將增強我們在日益全球化且相互連結的商業環境中，協助客戶管理人才流動的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

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