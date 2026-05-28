-

SMBC y Toshiba desarrollan conjuntamente nuevos índices bursátiles utilizando tecnologías cuánticas avanzadas

original Toshiba’s Simulated Bifurcation Machine

Toshiba’s Simulated Bifurcation Machine

TOKIO Y KAWASAKI, Japón--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Mitsui Banking Corporation («SMBC») y Toshiba Corporation («Toshiba») han anunciado hoy el desarrollo conjunto del SMBC/TOSHIBA Quantum Driven Diversified Japan Equity Index y del SMBC/TOSHIBA Quantum Driven Diversified U.S. Equity Index, nuevos índices bursátiles creados con tecnologías avanzadas basadas en la cuántica. En conjunto, los índices se denominan «SMBC/TOSHIBA Quantum Diversified» (los «Índices»).

1. Antecedentes y objetivos
La inversión en renta variable es fundamental en la gestión de activos, pero también conlleva el riesgo constante de fluctuaciones bruscas y sustanciales del mercado provocadas por acontecimientos geopolíticos, cambios en la política económica y otros factores externos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Toshiba Corporation
Oficina de Comunicación corporativa
Daisuke Iguri/Chiati Wang
media.relations@toshiba.co.jp

Industry:

Toshiba Corporation

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Toshiba Corporation
Oficina de Comunicación corporativa
Daisuke Iguri/Chiati Wang
media.relations@toshiba.co.jp

More News From Toshiba Corporation

Resumen: El innovador algoritmo de Toshiba aprovecha el límite del caos para aumentar drásticamente el rendimiento de su ordenador de inspiración cuántica

KAWASAKI, Japón--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Corporation ha desarrollado un algoritmo revolucionario que mejora drásticamente el rendimiento de la Simulated Bifurcation Machine (SBM), su ordenador de optimización combinatoria de inspiración cuántica patentado. El nuevo algoritmo mejora significativamente la probabilidad de obtener una solución óptima o la mejor solución conocida en un número limitado de intentos, lo que se conoce como probabilida de éxito, un indicador clave para evaluar las tecno...

Resumen: El acoplador de doble transmón de Toshiba permitirá realizar ordenadores cuánticos superconductores más rápidos y precisos

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Investigadores de Toshiba Corporation (TOKYO: 6502) han logrado un gran avance en la arquitectura de los ordenadores cuánticos: el diseño básico de un acoplador de doble transmón que mejorará la velocidad y la precisión de la computación cuántica en acopladores sintonizables. El acoplador es un dispositivo clave para determinar el rendimiento de los ordenadores cuánticos superconductores. Los acopladores sintonizables de un ordenador cuántico superconductor enlazan dos q...

Toshiba proporciona una actualización de la reorganización estratégica para mejorar el valor para los accionistas

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Corporation (TOKYO: 6502) (“Toshiba” o la “Empresa”), proporcionó hoy, como parte del Día de Relaciones con los Inversores de Toshiba (Toshiba IR Day), una actualización del anuncio de reorganización estratégica del 12 de noviembre de 2021. Toshiba anunció su intención de escindir la Empresa en dos compañías independientes, en lugar de tres, como se había anunciado previamente: Toshiba / Infrastructure Service Co., formada por los negocios de Sistemas y Solucione...
Back to Newsroom