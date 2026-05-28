SMBC y Toshiba desarrollan conjuntamente nuevos índices bursátiles utilizando tecnologías cuánticas avanzadas

TOKIO Y KAWASAKI, Japón--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Mitsui Banking Corporation («SMBC») y Toshiba Corporation («Toshiba») han anunciado hoy el desarrollo conjunto del SMBC/TOSHIBA Quantum Driven Diversified Japan Equity Index y del SMBC/TOSHIBA Quantum Driven Diversified U.S. Equity Index, nuevos índices bursátiles creados con tecnologías avanzadas basadas en la cuántica. En conjunto, los índices se denominan «SMBC/TOSHIBA Quantum Diversified» (los «Índices»).

1. Antecedentes y objetivos

La inversión en renta variable es fundamental en la gestión de activos, pero también conlleva el riesgo constante de fluctuaciones bruscas y sustanciales del mercado provocadas por acontecimientos geopolíticos, cambios en la política económica y otros factores externos.

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