Canva将符合品牌风格且可编辑的设计引入Google Gemini

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的一站式视觉沟通平台Canva今日在加利福尼亚州山景城的Google I/O大会上宣布，正式推出Canva Connected App for Gemini。Gemini用户现在可以生成和编辑Canva设计、搜索其Canva内容，并将Nano Banana中的图片转化为分层且可编辑的设计，以便在Canva中进行优化和发布。基于此前与Anthropic的Claude、OpenAI的ChatGPT以及Microsoft Copilot的合作，此次在Gemini上推出Connected App标志着Canva“覆盖所有工作与创意起点”的战略达到重要里程碑。

随着人工智能加速内容创作的进程，数以百万计的人正在寻求突破创意和孤立产出的局限，将人工智能生成的内容转化为切实可用的成果。Canva专为Gemini打造的Canva Connected App有助于弥合这一差距，它将Gemini的强大功能与Canva的品牌管理、拖放式编辑、实时协作以及强大的发布平台相结合。

自5月19日起，Canva Connected App for Gemini将逐步在部分市场的所有Gemini层级及所有Canva套餐中以英文版推出，从而将Canva专有的设计人工智能引入全球最受欢迎的人工智能体系。

将Canva引入一切工作的起点

借助Canva专有设计基础模型Canva Design Model，在Gemini应用中创建的Canva设计作品均可完全编辑，并能与您的Canva Brand Kit无缝对接。开始使用时，只需输入@Canva或在Gemini应用设置中连接Canva，然后输入 @Canva，即可激发创意。用户可以根据Gemini聊天中的上下文生成设计作品，并将作品导入Canva进行优化、与团队协作，并发布到各个平台。

Canva联合创始人兼首席产品官Cameron Adams表示，“只有当人工智能与您的品牌和具体场景相结合时，您才能真正体验到它的潜力。数以百万计的人使用Gemini进行创意构思和研究，但他们却错过了只有Canva才能提供的品牌、场景与设计元素。将Canva平台的全部功能直接融入Gemini，从而轻松流畅地将人工智能生成内容转化为精美且可大规模应用的作品。我特别期待看到我们的社区将Nano Banana与Magic Layers结合后会创造出什么：从营销素材、超现实故事书到令人惊艳的产品图片。这些都是Canva Design Model为人工智能驱动的设计开辟新维度的绝佳范例。”

Nano Banana的图片转化为可编辑的Canva设计

此次发布将Canva最受欢迎的人工智能功能Magic Layers与Google的Nano Banana图像模型相结合。Magic Layers解决了人工智能生成内容中长期存在的一个痛点：生成的图像平淡静态，无法手动编辑。生成式人工智能生成的文件通常是锁定的，每次进行微小修改都需要重新输入提示词；而Magic Layers则通过分析图像结构，将其拆分为可单独移动的独立元素。

Gemini用户现在可以使用Nano Banana生成高保真图像，并让Canva将这些图像转换为可完全编辑的分层设计，从而在Canva中进行优化、调整尺寸和发布。Magic Layers无需重新输入提示词，即可让用户对每一个创意实现真正的掌控，包括营销团队为营销活动制作故事板、小型企业更新宣传资料，再到创作者重新混编内容。

从一开始就符合品牌特性

即使人工智能可以帮助团队加快工作进度，但他们往往仍需花费大量时间确保产出符合品牌规范。98%的《财富》500强品牌都在使用Canva，并成为品牌内容、标志、配色、字体及整体视觉形象的集中管理平台。

如今，这些品牌智能已融入Gemini。Canva Connected App for Gemini可直接对接每位用户的Canva Brand Kit。每一项由人工智能生成的素材都具备恰当的视觉语境，使Canva成为确保人工智能工作流程始终符合品牌风格的基础。

Canva：人工智能的视觉层

随着今天的发布，Canva已成功进军各大主流人工智能助手平台。随着大型语言模型不断拓展可能性的边界，Canva已成为人工智能对话中可编辑、符合品牌风格的设计与分析的关键引擎。

据Andreessen Horowitz的研究显示，Canva目前每月服务于190个国家的超过2.65亿用户，是全球使用率排名第三的人工智能平台，在领先软件公司中，Canva的人工智能产品客户支出增长速度最快。Canva的应用程序、技能等现已登陆Claude、ChatGPT、Microsoft Copilot和Google Gemini。

无论是在Canva内还是在人工智能助手中开始创作，Canva都是将人工智能生成的创意转化为具有影响力作品的创意平台。

供应情况

Canva Connected App for Google Gemini将于2026年5月19日起分阶段推出，初期仅限部分用户使用，并且很快全面上线。通过Gemini应用设置启用Canva功能，即可开始使用。

关于Canva

Canva于2013年上线，是全球领先的一站式视觉沟通与协作平台。Canva以赋能全民设计为宗旨，为全球190多个国家的企业、小微企业、消费者和学生提供创意设计相关服务。无论你是初次接触设计的新手，还是寻求强大工具的创意专业人士，Canva都能确保用户拥有将想法转化为精美作品所需的一切资源。依托全球最丰富的设计师原创内容库，Canva通过一系列产品和自研AI工具，让个人和团队能更轻松地开展创作、协作与沟通。

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