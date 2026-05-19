Gustave Roussy et One Biosciences s'associent pour intégrer les technologies en cellule unique dans la pratique clinique au service de l'oncologie de précision

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Gustave Roussy s'associe à One Biosciences, une techbio qui exploite la technologie en cellule unique (single cell) et l'intelligence artificielle pour développer des diagnostics de précision. Cette collaboration vise à démontrer plus avant la faisabilité et l'impact d’intégrer l'analyse transcriptomique en cellule unique dans le parcours de soins des patients.

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, s'allie à One Biosciences pour exploiter le potentiel de pointe de OneMap™, la solution d’analyse en cellule unique grâce à l’IA, conçue pour renforcer les solutions d'oncologie de précision. En analysant des échantillons congelés anonymisés dans quatre indications cancéreuses, One Biosciences déploiera OneMap™ pour générer des données en cellule unique à ultra-haute résolution, révélant la diversité fonctionnelle cachée de chaque tumeur avec une précision inégalée.

La Pr Sophie Postel-Vinay, oncologue à Gustave Roussy, responsable d'équipe au sein de l'unité Inserm U981 à Gustave Roussy et professeure associée à l'University College de Londres, déclare : « J'ai pu constater par moi-même comment l'analyse single cell peut mettre en lumière les mécanismes de résistance aux traitements dans des études rétrospectives. Je suis très enthousiaste à l'idée d'utiliser la solution OneMap™ dans un cadre prospectif, pleinement intégrée au parcours clinique, car cela pourrait représenter une avancée majeure dans le choix du traitement le plus adapté à chaque patient. Nous sommes convaincus que l'avantage décisif de OneMap™ est clair : décrypter l'hétérogénéité tumorale à l'échelle cellulaire, identifier des populations cellulaires uniques et révéler leur fonction permettra aux cliniciens de prendre des décisions plus éclairées et plus pertinentes dans le traitement des patients atteints de cancers avancés. »

Grâce à des algorithmes d'IA avancés, OneMap™ produira des rapports individualisés et actionnables dans des délais rapides. L'objectif ? Démontrer que des données en temps réel peuvent s'intégrer de façon fluide dans les revues de dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire moléculaire et, in fine, dans les décisions thérapeutiques.

Ce projet constitue la prochaine étape ambitieuse d'un partenariat établi entre One Biosciences et Gustave Roussy, qui s'appuie sur l'analyse en cellule unique pour prédire la réponse aux traitements. Il fait suite à une étude de faisabilité initiale menée sur des échantillons rétrospectifs, qui a démontré avec succès à la fois l'efficacité du traitement des échantillons et la production de rapports individualisés.

Le Dr Céline Vallot, co-fondatrice et Directrice Scientifique de One Biosciences, déclare : « Ce projet témoigne de la puissance transformatrice de l'innovation bout en bout de One Biosciences - des protocoles de laboratoire pionniers qui permettent d'obtenir des données single cell de haute fidélité, jusqu'à notre plateforme bioinformatique pilotée par l'IA, OneMap™, qui automatise l'analyse et délivre des éclairages cliniquement actionnables directement aux médecins. Au-delà de la preuve de faisabilité, le succès de ce projet a le potentiel de révolutionner les diagnostics standard, ouvrant la voie à une adoption à grande échelle. Nous sommes impatients d'en dévoiler les résultats et de partager ces travaux avec la communauté oncologique. »

A propos de Gustave Roussy

Classé premier centre français, premier européen et sixième au niveau mondial, Gustave Roussy constitue un pôle d’expertise globale entièrement dédié aux patients vivant avec un cancer. L’Institut est un pilier fondateur du biocluster en oncologie Paris-Saclay Cancer Cluster. Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, l’Institut accueille chaque année près de 50 000 patients dont 3 500 enfants et adolescents et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Avec 4 100 salariés répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; 32 % des patients traités sont inclus dans des études cliniques. Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut : www.gustaveroussy.fr, X, Facebook, LinkedIn, Instagram et Bluesky. Contact presse: Claire Parisel – +33 1 42 11 50 59 – +33 6 17 66 00 26 – claire.parisel@gustaveroussy.fr

A propos de One Biosciences

Fondée par le Dr Céline Vallot, l’Institut Curie et Home Biosciences en 2020, One Biosciences est une entreprise d'oncologie de précision qui transforme le diagnostic du cancer grâce aux technologies en cellule unique alimentées par l'IA. Nous aidons les cliniciens à sélectionner les traitements optimaux pour leurs patients en décodant l'hétérogénéité tumorale à partir d'échantillons cliniques standards, tout en permettant aux entreprises pharmaceutiques d'améliorer les résultats d'essais cliniques. One Biosciences collabore avec l’Institut Curie, Gustave Roussy, l’AP-HP et le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York), et bénéficie du soutien de Medicen, du PSCC et de Matwin. La société est financée par Bpifrance, la Région Île-de-France, France 2030, Redmile Group, Blast, Galion.exe, Invus, Adamed Technology, Sofinnova Partners, Polytechnique Ventures et Kima Ventures.Pour plus d'informations, visitez : www.onebiosciences.fr