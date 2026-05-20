Andersen Global firma una colaboración con la empresa Graebel para reforzar sus capacidades en materia de movilidad internacional

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global sigue reforzando su plataforma multidimensional mediante un acuerdo de colaboración con Graebel, líder mundial en movilidad laboral y servicios gestionados con sede en EE. UU. y presencia global en América, Europa y Asia.

Fundada en 1950, Graebel colabora con muchas de las organizaciones más importantes del mundo para simplificar el traslado y la gestión del talento. La empresa ayuda a las organizaciones a apoyar a los empleados a lo largo de toda su trayectoria profesional, desde las prácticas y la incorporación hasta la movilidad nacional e internacional y la transición dentro de la profesión, a través de servicios que abarcan la planificación estratégica, el apoyo en el punto de partida y de destino, la asistencia durante el destino, la repatriación y el diseño de programas de movilidad. Mediante el asesoramiento estratégico y la tecnología inteligente, Graebel hace que las organizaciones puedan tomar decisiones más informadas y alinear la movilidad del talento con estrategias empresariales y de personal más amplias, gracias a conocimientos basados en datos y a una profunda experiencia en movilidad y gobernanza.

“La trayectoria como empresa familiar ha marcado nuestra forma de enfocar las relaciones con los clientes, pero nuestro objetivo sigue siendo ofrecer resultados”, declaró Ron Dunlap, director ejecutivo de Graebel. “Colaborar con Andersen Global refuerza nuestra capacidad para apoyar a los clientes con soluciones de movilidad laboral eficientes, ágiles y diseñadas para dar respuesta a las necesidades cada vez más complejas en materia de talento y personal”.

“La movilidad laboral se ha convertido en un factor determinante para las organizaciones que operan a escala internacional”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “El compromiso de larga data de Graebel con las personas, combinado con su experiencia en el apoyo a programas complejos de movilidad laboral, complementa nuestras capacidades actuales. Con esta colaboración mejoramos nuestra capacidad para apoyar a los clientes en la gestión del movimiento de talento en un entorno empresarial cada vez más global e interconectado”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales fiscales, jurídicos y de valoración de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta a día de hoy con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

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