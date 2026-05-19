InterSystems IntelliCare wordt het eerste AI-native EPD dat de EU-certificering voor medische hulpmiddelen behaalt

Mijlpaal in regelgeving bevestigt InterSystems als toonaangevende leverancier van AI-applicaties voor bedrijven

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, een leverancier van creatieve datatechnologie die wereldwijd meer dan een miljard medische dossiers voedt, heeft vandaag aangekondigd dat zijn oplossingen voor elektronische medische dossiers (EHR) zijn gecertificeerd als Klasse IIa Medische Hulpmiddelen onder Verordening (MDR) certificering onder Verordening (EU) 2017/745. Deze goedkeuring markeert de eerste volledig uniforme AI-native EHR die MDR Klasse IIa certificering behaalt in de Europese Unie.

Deze certificering toont aan dat InterSystems AI-native EHR voldoet aan de strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen van de EU. Deze belangrijke milestone heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop organisaties in de gezondheidszorg op verantwoorde wijze AI kunnen schalen en tegelijkertijd vertrouwen kunnen opbouwen bij zorgverleners en toezichthouders.

InterSystems heeft de MDR-certificering bemachtigd voor InterSystems IntelliCare™, een EHR van de volgende generatie dat is ontworpen met ingebouwde mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie, en InterSystems TrakCare®, een uniform informatiesysteem voor de gezondheidszorg dat wordt gebruikt door toonaangevende gezondheidszorgsystemen over de hele wereld. InterSystems IntelliCare is gebouwd op TrakCare's bewezen interoperabiliteit en onderscheidt zich door het leveren van AI-mogelijkheden die fundamenteel zijn ontworpen in de datalaag van het platform, in plaats van te worden toegevoegd als applicaties van derden.

"Organisaties in de gezondheidszorg eisen terecht dat AI meer is dan een experimentele add-on", zegt Don Woodlock, President van InterSystems. "Door het verkrijgen van de eerste MDR-certificering van de EU voor een AI-native EHR, stellen we de norm dat AI de kern moet vormen van alle toepassingen in de gezondheidszorg."

Door verder te gaan dan gefragmenteerde AI-add-ons, biedt InterSystems IntelliCare organisaties vereenvoudigd overzicht voor hun eigen bestuur en artsen met tools die zijn ontworpen om werkdruk en burn-out te verminderen. Het platform biedt directe samenvattingen van patiënten, AI-gestuurde klinische documentatie, volledige chat-ervaringen en intelligente workflows die een cruciale "human-in-the-loop"-waarborg behouden. Functies zoals ambient clinical orchestration leggen klinische gegevens automatisch vast, structureren en bewaren ze in realtime en stellen klinische documentatie en orders voor ter goedkeuring door de arts. InterSystems IntelliCare sluit ook naadloos aan op bestaande IT-infrastructuren voor de gezondheidszorg, waarbij gebruik wordt gemaakt van de diepgaande geschiedenis van InterSystems op het gebied van integratie en datamanagement.

Over InterSystems

InterSystems, een leverancier van creatieve datatechnologie, levert een uniforme basis voor toepassingen van de volgende generatie voor klanten in de gezondheidszorg, financiën, productie en supply chain in meer dan 80 landen. Onze dataplatforms lossen interoperabiliteits-, snelheids- en schaalbaarheidsproblemen op voor grote organisaties over de hele wereld om de kracht van data te ontsluiten en mensen in staat te stellen data op vindingrijke manieren waar te nemen. InterSystems is opgericht in 1978 en streeft naar uitmuntendheid door middel van bekroonde, 24×7 ondersteuning voor klanten en partners over de hele wereld. InterSystems, dat in particuliere handen is en zijn hoofdkantoor heeft in Boston, Massachusetts, heeft 38 kantoren in 28 landen wereldwijd. Ga voor meer informatie naar InterSystems.com.

Contacts

InterSystems PR Contact:
Zach Keating
pr@intersystems.com
617-551-5158

