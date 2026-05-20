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Andersen Global reforça suas capacidades de mobilidade global com a empresa colaboradora Graebel

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global continua a aprimorar sua plataforma multidimensional por meio de um Acordo de Colaboração com a Graebel, líder global em mobilidade de força de trabalho e serviços gerenciados, com sede nos EUA e capacidade global que abrange as Américas, Europa e Ásia.

Fundada em 1950, a Graebel trabalha com algumas das organizações mais reconhecidas do mundo para simplificar a movimentação e a gestão de talentos. A empresa apoia os funcionários ao longo de toda a trajetória profissional, desde estágios e integração até mobilidade nacional e internacional e transições de carreira, por meio de serviços que abrangem planejamento estratégico, apoio na partida e no destino, assistência durante a missão, repatriação e elaboração de programas de mobilidade. Por meio de consultoria estratégica e tecnologia inteligente, a Graebel possibilita que as organizações tomem decisões mais informadas, alinhando a mobilidade de talentos a estratégias mais amplas de negócios e força de trabalho, com base em insights e profundo conhecimento em mobilidade e governança.

“Nossa história como empresa familiar moldou a forma como abordamos os relacionamentos com os clientes, mas nosso foco continua sendo a entrega de resultados”, afirmou Ron Dunlap, CEO da Graebel. “Nossa colaboração com a Andersen Global fortalece nossa capacidade de apoiar os clientes com soluções de mobilidade de força de trabalho eficientes, ágeis e desenvolvidas para atender às necessidades cada vez mais complexas de talentos e gestão de força de trabalho.”

"A mobilidade da força de trabalho tornou-se um fator determinante para as organizações que atuam além das fronteiras", afirmou Mark L. Vorsatz, chairman global e CEO da Andersen. “O compromisso de longa data da Graebel com as pessoas, aliado à sua experiência em programas complexos de mobilidade, complementa nossas capacidades atuais. Essa colaboração fortalece nossa capacidade de apoiar os clientes na gestão da movimentação de talentos em um ambiente de negócios cada vez mais global e interconectado.”

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas associadas juridicamente distintas e independentes, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação de todas as partes do mundo. Fundada em 2013 pela empresa norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta atualmente com mais de 50 mil profissionais e está presente em mais de mil locais por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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