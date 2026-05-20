Hoffmann Green signe un partenariat avec NOREE CONSTRUCTION, acteur majeur du Grand Ouest en génie civil agricole et en équipements aquatiques de plein air

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Norée Construction, acteur majeur du Grand Ouest des travaux de gros œuvre, de génie civil et de construction d’équipements aquatiques.

Fondée en 1991 et implantée dans les Côtes-d’Armor, Norée Construction s’est imposée comme un acteur reconnu de gros œuvre dans le Grand Ouest. Historiquement spécialisée dans les bâtiments agricoles, l’entreprise s’est diversifiée vers les secteurs industriels, les stations d’épuration et les équipements aquatiques (piscines de plein air et parcs aquatiques). Grâce à son expertise technique, sa culture du terrain et sa capacité à piloter des projets complexes, Norée Construction accompagne depuis plus de 35 ans des acteurs publics et privés avec une exigence constante de qualité, de fiabilité et de respect des délais.

Consciente des transformations du secteur de la construction, Norée Construction inscrit son développement dans une démarche d’amélioration continue, conciliant performance technique des ouvrages, optimisation des ressources et réduction de l’empreinte environnementale de ses activités. Le partenariat noué avec Hoffmann Green s’inscrit pleinement dans cette dynamique et traduit la volonté de l’entreprise d’accélérer l’intégration de solutions constructives décarbonées au sein de ses réalisations, sans compromis sur ses standards élevés de qualité. Cette ambition se concrétise d’ores et déjà à travers plusieurs opérations en cours intégrant le ciment 0% clinker d’Hoffmann Green sur des chantiers de bâtiments agricoles en Bretagne.

À travers cet accord, Hoffmann Green poursuit l’accélération de son déploiement commercial en s’appuyant sur des partenaires régionaux de référence disposant d’un ancrage territorial solide. Ce partenariat renforce son positionnement sur des marchés diversifiés et hautement techniques, bâtiments agricoles, infrastructures industrielles, ouvrages de génie civil, stations d’épuration et équipements aquatiques, où la performance, la durabilité et la très faible empreinte carbone des solutions Hoffmann Green constituent un avantage différenciant structurant.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de ce partenariat avec Norée Construction soutient le déploiement de notre stratégie commerciale auprès d’acteurs régionaux de référence. Cette collaboration illustre la pertinence de nos solutions 0% clinker pour accompagner concrètement la transformation environnementale du secteur de la construction dans des secteurs diversifiés, sans compromis sur la performance ni la qualité d’exécution. »

Cyril SOYER, PDG de Norée Construction, ajoute : « Hoffmann Green propose aujourd’hui une technologie innovante et immédiatement applicable qui répond pleinement aux enjeux environnementaux de notre secteur. Cette collaboration traduit notre volonté d’intégrer des solutions plus durables tout en maintenant le niveau d’exigence technique attendu par nos clients. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE NOREE CONSTRUCTION

Norée Construction est une entreprise bretonne spécialisée dans les ouvrages en béton armé et les travaux de gros œuvre. Implantée à Hillion, dans les Côtes-d’Armor, elle accompagne depuis plus de 35 ans les acteurs publics et privés du Grand Ouest dans la réalisation de projets variés, allant des bâtiments agricoles (stockage de lisier, fosses circulaires, stabulations, unités de méthanisation) aux ouvrages industriels (entrepôts, unités de stockage, bureaux) ainsi qu’aux équipements spécifiques tels que les piscines de plein air et parcs aquatiques.

Forte d’une expertise technique reconnue et d’une solide culture du terrain, Norée Construction s’est développée autour de valeurs de fiabilité, d’engagement et de qualité d’exécution. L’entreprise s’appuie sur la maîtrise de ses équipes, la réactivité de son organisation et sa capacité à conduire des projets exigeants pour bâtir des relations durables avec ses partenaires.

Attachée à son ancrage régional, Norée Construction privilégie une approche de proximité et un accompagnement sur mesure à chaque étape des opérations. Consciente des enjeux de transformation du secteur du bâtiment, elle intègre également une réflexion continue sur la performance des ouvrages, l’optimisation des ressources et la réduction de l’impact environnemental de ses activités.

Pour plus d’informations : https://www.noree.fr/