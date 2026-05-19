Aliko Scientific annonce avoir remporté un important marché public d’une durée de cinq ans à l’hôpital universitaire Federico II

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Aliko Scientific SA (Euronext Growth Paris : ALIKO) anciennement Ikonisys SA, annonce aujourd’hui que sa filiale détenue à 100 %, Hospitex International S.r.l., s’est vu attribuer un important appel d’offres public d’une durée de cinq ans émis par Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II pour la fourniture d’un système de diagnostic et de réactifs de cytologie en phase liquide destinés au Programme intradépartemental de cytopathologie et de pathologie moléculaire prédictive du Département des maladies onco-hématologiques, d’anatomie pathologique et des maladies rhumatismales.

Francesco Trisolini, Directeur Général d’Aliko Scientific SA, a déclaré : « Cette attribution représente une nouvelle étape importante dans l’exécution de notre stratégie à long terme axée sur les revenus récurrents, l’expansion de notre base installée et des solutions de pathologie de premier plan. Nous pensons que l’adoption croissante de modèles diagnostiques fondés sur les services au sein des établissements de santé soutient des opportunités de croissance durable à long terme pour le Groupe. »

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II est largement reconnue comme l’un des principaux hôpitaux universitaires et centres de référence en Italie dans les domaines de l’oncologie, de la pathologie, du diagnostic moléculaire, de la médecine translationnelle et de la recherche clinique avancée. Affiliée à l’historique Université de Naples Federico II, l’une des plus anciennes universités publiques d’Europe, l’institution représente un centre d’excellence en matière de soins hautement spécialisés, de médecine universitaire et de diagnostics fondés sur l’innovation.

Le contrat a été attribué à l’issue d’une procédure concurrentielle de marché public menée conformément à la réglementation italienne sur les marchés publics, l’offre économiquement la plus avantageuse ayant été classée première parmi les soumissionnaires participants.

L’appel d’offres comprend : la fourniture d’instruments de diagnostic ; de consommables et réactifs de cytologie en phase liquide ; des services d’assistance technique et de maintenance tous risques ; ainsi qu’un support opérationnel à long terme dans le cadre d’un modèle de services récurrents. Le contrat attribué présente une valeur de base de 440 000 € hors TVA sur une période de 60 mois, avec des mécanismes d’extension et des options supplémentaires susceptibles de porter la valeur totale du contrat à environ 620 000 €.

La Société estime que cette opération revêt une importance stratégique alors que l’industrie du diagnostic poursuit sa transition d’un modèle traditionnel de vente ponctuelle d’équipements vers un modèle récurrent fondé sur le « paiement par test » et les consommables. La combinaison de systèmes de diagnostic installés, de l’utilisation récurrente de réactifs, de l’intégration logicielle, des contrats de maintenance et des revenus de services devrait améliorer la visibilité des revenus et la scalabilité opérationnelle au fil du temps.

Le contrat renforce également le positionnement de la Société au sein du secteur italien de la santé publique et apporte une validation supplémentaire de la compétitivité de son écosystème diagnostique dans des environnements de pathologie et d’oncologie à haute complexité.

À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.