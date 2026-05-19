Locus Robotics acquiert Nexera Robotics et fait progresser une innovation brevetée majeure dans la manipulation mobile

WILMINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Locus Robotics, leader de l’automatisation d’entrepôt axée sur la flexibilité, annonce aujourd’hui l’acquisition de Nexera Robotics, une entreprise de robotique basée à Vancouver et spécialisée dans les technologies avancées de manipulation robotique. L’intégration de la technologie propriétaire d’effecteur terminal NeuraGrasp™ de Nexera à la plateforme d’IA physique de Locus Robotics élargit considérablement les capacités de manipulation mobile autonome de l’entreprise et étend les opérations que Locus Array peut prendre en charge sur l’ensemble des flux de traitement des commandes de bout en bout.

La manipulation mobile avancée représente la voie la plus flexible et la plus évolutive vers une exécution des commandes entièrement autonome, en supprimant les contraintes liées aux infrastructures fixes. Exploiter pleinement ce potentiel nécessite toutefois de pouvoir gérer toute la complexité des stocks réels, dans des conditions d’entrepôt réelles, sur des millions de types de références (SKU). Alors que Locus Array établit déjà une nouvelle référence en matière de prélèvement mobile autonome de type Robots-to-Goods, l’intégration de NeuraGrasp accélère cette feuille de route et étend les capacités de la plateforme à des catégories de SKU et à des tâches de manipulation que les solutions existantes peinent encore à traiter.

« La prochaine frontière de la robotique d’entrepôt réside dans la manipulation mobile pilotée par l’IA à l’échelle de l’entreprise », déclare Rick Faulk, CEO de Locus Robotics. « Être capable de saisir efficacement des millions de types de références avec rapidité et précision, c’est là que se créera la valeur de la prochaine décennie. Nexera a développé une technologie particulièrement significative dans ce domaine, et son association avec Locus Array nous positionne à l’avant-garde de l’évolution de la manipulation mobile dans l’ensemble du secteur. »

Une pince unique pour une plus grande diversité de stocks réels

NeuraGrasp™ combine une intelligence de préhension pilotée par l’IA, des capteurs embarqués, la vision par ordinateur et une structure brevetée à membrane souple afin de s’adapter dynamiquement aux caractéristiques physiques de chaque article. Cette technologie permet à une pince unique de s’ajuster aux variations de forme, de texture de surface, de matériau, de porosité et de poids, garantissant des prises fiables malgré la grande variabilité des stocks rencontrés dans les opérations d’entrepôt réelles. Développée pendant cinq ans et perfectionnée au fil de six générations d’amélioration continue, NeuraGrasp a été validée par des milliers d’heures d’exploitation et des dizaines de millions de prélèvements, y compris dans le cadre des tests SKU les plus étendus réalisés avec des partenaires commerciaux.

« Nous avons conçu NeuraGrasp pour résoudre les défis de manipulation qui freinent le prélèvement robotisé depuis des années », déclare Roy Belak, CEO de Nexera Robotics. « Rejoindre Locus Robotics nous offre la plateforme, l’échelle et la base clients nécessaires pour déployer cette technologie de rupture dans les environnements d’exécution des commandes à haute cadence pour lesquels elle a été conçue — là où la vitesse, la fiabilité et l’adaptabilité aux conditions réelles sont essentielles. »

Accélération de la dynamique du marché

Locus Array a été officiellement lancé lors de MODEX 2026, suscitant un intérêt exceptionnel du marché, et a été sélectionné parmi les trois finalistes du prix de la meilleure innovation sur plus de 200 candidatures. Aujourd’hui, la solution est déjà déployée chez des clients, avec d’autres sites en cours de mise en œuvre. L’acquisition de Nexera s’inscrit dans cette dynamique en élargissant les capacités de traitement autonome de Locus Array et en augmentant significativement le marché adressable pour Locus Robotics et ses clients.

Détails de l’acquisition

Nexera Robotics sera entièrement détenue et exploitée au sein de Locus Robotics. L’ensemble de l’équipe et de la direction de Nexera rejoindra Locus Robotics afin d’accélérer l’intégration de NeuraGrasp™ dans la plateforme et la feuille de route de Locus Array. Cette acquisition renforce la position de Locus Robotics en matière de propriété intellectuelle dans le domaine de la manipulation mobile et apporte une expertise approfondie en manipulation pilotée par l’IA et en effecteurs terminaux à l’organisation d’ingénierie de l’entreprise.

Foire aux questions

Pourquoi Locus Robotics acquiert-elle Nexera Robotics ?

Locus Robotics acquiert Nexera Robotics afin d’intégrer une technologie de préhension brevetée et une expertise spécialisée en picking robotisé dans la feuille de route de Locus Array. La technologie NeuraGrasp™ de Nexera élargit considérablement la gamme de références (SKU) que Locus Array peut prélever de manière autonome, renforçant les capacités de manipulation mobile et étendant le périmètre des opérations que la plateforme peut prendre en charge sur l’ensemble des flux de préparation de commandes de bout en bout.

Que fait NeuraGrasp™ ?

NeuraGrasp™ combine une intelligence de préhension pilotée par l’IA, des capteurs embarqués, la vision par ordinateur, ainsi qu’un dispositif de préhension souple et adaptatif, afin de permettre aux robots de s’ajuster dynamiquement à une large variété de caractéristiques d’articles. Cette approche permet à Locus Array de prélever de manière fiable une gamme beaucoup plus étendue d’articles, y compris des produits présentant des variations de forme, de surface, de matériau, de porosité et de poids.

Quels types d’articles la technologie de Nexera permet-elle aux robots Locus Array de prélever ?

La technologie de Nexera est conçue pour étendre le prélèvement autonome à une gamme plus large de types de références (SKU), notamment les textiles poreux, les articles en vrac ou en sachets souples, les sacs plastiques perforés, les colis de forme irrégulière, les produits fragiles, les articles aux surfaces courbes, les petits objets, ainsi que les produits présentant des surfaces hétérogènes ou des emballages fins.

Quand Locus Array commencera-t-il à utiliser la technologie de Nexera ?

Locus Robotics commencera à intégrer la technologie d’effecteur terminal NeuraGrasp™ de Nexera à la plateforme Locus Array à la suite de l’acquisition. Cette technologie devrait être disponible dans les prochains mois.

À propos de Nexera Robotics

La technologie brevetée NeuraGrasp de Nexera Robotics offre une flexibilité et une fiabilité inédites dans les applications robotisées de prélèvement et de dépose. Basée à Vancouver, au Canada, l’entreprise collabore avec des leaders mondiaux de l’automatisation afin de faire progresser les capacités des systèmes robotiques dans de nombreux secteurs.

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader de l’automatisation d’entrepôt axée sur la flexibilité, offrant aux exploitants d’entrepôts la confiance opérationnelle nécessaire pour évoluer dans un environnement marqué par une incertitude constante. Locus Robotics permet aux organisations de planifier, d’exécuter et de s’adapter face à la volatilité des volumes, à la variabilité de la main-d’œuvre et à l’évolution des profils de commandes.

Propulsée par la plateforme LocusONE, Locus Robotics orchestre les flux d’exécution des commandes — du prélèvement au réapprovisionnement, en passant par le tri et l’emballage — au sein d’un système unifié combinant robotique, orchestration et IA appliquée. La plateforme offre une visibilité prédictive, une prise de décision adaptative et une exécution élastique, permettant aux responsables des opérations de disposer d’une vision claire des capacités, des débits et des risques, sans recourir à des infrastructures fixes ni à des réaménagements complexes des sites.

Adoptée par plus de 150 marques des secteurs du retail, de la santé, de la logistique 3PL et de l’industrie sur plus de 350 sites dans le monde, Locus Robotics accompagne les opérations à chaque étape de leur parcours d’automatisation.

Grâce à un modèle innovant de Robots-as-a-Service (RaaS), une première dans le secteur, Locus Robotics permet aux performances d’évoluer en fonction des besoins opérationnels.