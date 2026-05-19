Venionaire Capital incaricata di strutturare il prossimo round per la crescita di KISAB

VIENNA e STOCCOLMA--(BUSINESS WIRE)--Venionaire Capital è stata incaricata da Kiselkarbid i Stockholm AB (“KISAB”) di strutturare e realizzare il prossimo round di finanziamento per la crescita dell'azienda. L'incarico comprende relazioni con gli investitori, comunicazioni con gli investitori e preparazione al finanziamento strategico, mirando a fondi di private equity orientati alla crescita e a investitori strategici.

KISAB è un'azienda svedese specializzata in materiali semiconduttori al carburo di silicio, impegnata nella produzione di substrati di carburo di silicio (SiC) avanzati per l'elettronica di potenza. L'azienda mette in evidenza i propri wafer in carburo di silicio di tipo n, da 8 pollici, privi di difetti, con la piattaforma da 8 pollici che rappresenta un'importante fase tecnologica per l'elettronica di potenza dalle alte prestazioni di nuova generazione.

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