Venionaire Capital incaricata di strutturare il prossimo round per la crescita di KISAB
Venionaire Capital incaricata di strutturare il prossimo round per la crescita di KISAB
Il round per la crescita si rivolgerà a fondi di private equity orientati alla crescita e a investitori strategici, mentre KISAB promuove la sua piattaforma di wafer in SiC (carburo di silicio) da 8 pollici (200 mm) senza difetti (BPD)
VIENNA e STOCCOLMA--(BUSINESS WIRE)--Venionaire Capital è stata incaricata da Kiselkarbid i Stockholm AB (“KISAB”) di strutturare e realizzare il prossimo round di finanziamento per la crescita dell'azienda. L'incarico comprende relazioni con gli investitori, comunicazioni con gli investitori e preparazione al finanziamento strategico, mirando a fondi di private equity orientati alla crescita e a investitori strategici.
KISAB è un'azienda svedese specializzata in materiali semiconduttori al carburo di silicio, impegnata nella produzione di substrati di carburo di silicio (SiC) avanzati per l'elettronica di potenza. L'azienda mette in evidenza i propri wafer in carburo di silicio di tipo n, da 8 pollici, privi di difetti, con la piattaforma da 8 pollici che rappresenta un'importante fase tecnologica per l'elettronica di potenza dalle alte prestazioni di nuova generazione.
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