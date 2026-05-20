InterSystems IntelliCare se convierte en el primer EHR nativo en inteligencia artificial en obtener la certificación del Reglamento de Dispositivos Médicos de la Unión Europea (EU MDR)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, proveedor de tecnología de datos creativa que impulsa más de mil millones de registros de salud a nivel mundial, anunció hoy que sus soluciones EHR (Electronic Health Record o registro clínico electrónico al español) fueron certificadas como software de dispositivo médico Clase IIa bajo el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) de la Unión Europea, conforme al Reglamento (UE) 2017/745. Esta aprobación convierte al EHR completamente unificado y nativo en inteligencia artificial de InterSystems en el primero en obtener la certificación MDR Clase IIa en la Unión Europea.

La certificación demuestra que el EHR nativo en IA de InterSystems cumple con los exigentes estándares de seguridad y calidad establecidos por la Unión Europea. Este importante hito tiene implicancias significativas para la manera en que las organizaciones de salud pueden escalar la inteligencia artificial de forma responsable, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza entre profesionales de la salud y organismos reguladores.

InterSystems obtuvo la certificación MDR para InterSystems IntelliCare™, un EHR de nueva generación diseñado con capacidades nativas de inteligencia artificial, y para InterSystems TrakCare®, un sistema de información de salud unificado utilizado por instituciones líderes de salud a nivel mundial. Construido sobre la sólida base de interoperabilidad de InterSystems TrakCare®, InterSystems IntelliCare™ se diferencia por ofrecer capacidades de inteligencia artificial diseñadas de forma nativa en la capa de datos de la plataforma, en lugar de integrarse como aplicaciones externas de terceros.

“Las organizaciones de salud exigen, con razón, que la inteligencia artificial sea mucho más que un complemento experimental”, señaló Don Woodlock, presidente de InterSystems. “Al obtener la primera certificación MDR de la Unión Europea para un EHR nativo en inteligencia artificial, estamos estableciendo un nuevo estándar: la IA debe estar en el núcleo de todas las aplicaciones de salud”.

Al ir más allá de complementos fragmentados de inteligencia artificial, InterSystems IntelliCare™ entrega a las organizaciones una gestión más simple para sus propios procesos de gobernanza, y a los profesionales clínicos herramientas diseñadas para reducir la carga de trabajo y el agotamiento profesional. La plataforma ofrece resúmenes instantáneos de pacientes, documentación clínica impulsada por inteligencia artificial, experiencias conversacionales completas y flujos de trabajo inteligentes que mantienen un resguardo crítico de supervisión humana (“human-in-the-loop”). Funciones como la orquestación clínica ambiental permiten capturar, estructurar y almacenar datos clínicos automáticamente y en tiempo real, además de sugerir documentación clínica y órdenes médicas para la aprobación del profesional de salud. InterSystems IntelliCare™ también se conecta de forma fluida con las infraestructuras tecnológicas de salud existentes, aprovechando la amplia trayectoria de InterSystems en integración e interoperabilidad, así como sus capacidades de gestión de datos.

Sobre InterSystems

InterSystems, proveedor de tecnología de datos creativa, ofrece una base unificada para aplicaciones de nueva generación dirigidas a organizaciones de salud, servicios financieros, manufactura y cadena de suministro en más de 80 países. Nuestras plataformas de datos resuelven desafíos de interoperabilidad, velocidad y escalabilidad para grandes organizaciones en todo el mundo, permitiendo liberar el valor de los datos y facilitando que las personas puedan comprenderlos y utilizarlos de formas innovadoras. Fundada en 1978, InterSystems mantiene un compromiso permanente con la excelencia a través de su soporte 24×7, reconocido internacionalmente, para clientes y socios en todo el mundo. InterSystems, empresa privada con sede en Boston (Massachusetts), cuenta con 38 oficinas en 28 países de todo el mundo. Para más información, visite InterSystems.com/cl.