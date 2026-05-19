Gustave Roussy y One Biosciences se asocian para incorporar la tecnología unicelular a la práctica clínica en oncología de precisión

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Gustave Roussy se ha asociado con One Biosciences, una empresa biotecnológica especializada en inteligencia artificial y enfocada en el desarrollo de diagnósticos avanzados de precisión mediante tecnología unicelular. La colaboración tiene como objetivo seguir demostrando la viabilidad y el impacto de integrar el análisis transcriptómico de núcleos individuales en la atención clínica de los pacientes.

Gustave Roussy, el principal centro oncológico de Europa, colaborará con One Biosciences para desplegar todo el potencial de OneMapTM, una solución basada en análisis unicelular e inteligencia artificial concebida para impulsar la oncología de precisión. Mediante el análisis de muestras congeladas anonimizadas de cuatro tipos de cáncer, One Biosciences generará datos unicelulares de ultraalta resolución capaces de revelar, con una precisión sin precedentes, la diversidad funcional oculta de cada tumor.

La profesora Sophie Postel-Vinay, oncóloga de Gustave Roussy, responsable de equipo de la unidad U981 del Inserm en Gustave Roussy y profesora asociada del University College London, afirmó: «He comprobado cómo el análisis unicelular permite identificar mecanismos de resistencia a los tratamientos en estudios retrospectivos. Me entusiasma especialmente la posibilidad de incorporar la solución OneMapTM a un entorno prospectivo e integrarla plenamente en la práctica clínica, ya que podría marcar un antes y un después en la selección del tratamiento más adecuado para cada paciente. Creemos que el gran valor diferencial de OneMapTM reside en su capacidad para descifrar la heterogeneidad tumoral a nivel unicelular, identificar poblaciones celulares específicas y comprender su función, lo que permitirá a los especialistas tomar decisiones terapéuticas más precisas e informadas para pacientes con cáncer avanzado».

Gracias a avanzados algoritmos de inteligencia artificial, OneMapTM permitirá generar informes personalizados y clínicamente relevantes con gran rapidez. El objetivo es demostrar que la información obtenida en tiempo real puede integrarse en las evaluaciones de los comités moleculares de tumores y ayudar a los especialistas a tomar decisiones terapéuticas más precisas.

Este proyecto marca una nueva etapa en la colaboración entre One Biosciences y Gustave Roussy para impulsar el uso del análisis unicelular en la predicción de la respuesta terapéutica. La iniciativa se basa en un primer estudio de viabilidad realizado con muestras retrospectivas, que demostró tanto la eficacia del procesamiento de las muestras como la capacidad de generar informes personalizados.

La doctora Céline Vallot, cofundadora y directora científica de One Biosciences, afirmó: «Este proyecto pone de relieve el potencial transformador de la innovación integral de One Biosciences, desde avanzados flujos de trabajo de laboratorio capaces de generar datos unicelulares de alta fidelidad hasta nuestra plataforma bioinformática OneMapTM, impulsada por inteligencia artificial, que automatiza el análisis y facilita a los médicos información clínicamente relevante. Más allá de confirmar su viabilidad, esta iniciativa podría transformar el diagnóstico oncológico y favorecer su adopción a gran escala. Estamos deseando presentar los resultados y compartir este trabajo con la comunidad oncológica».

Acerca de Gustave Roussy

Clasificado como el primer centro oncológico de Francia, el primero de Europa y el sexto del mundo, Gustave Roussy es un centro de referencia internacional dedicado íntegramente al tratamiento y la investigación del cáncer. El instituto es uno de los pilares fundacionales del Paris-Saclay Cancer Cluster y destaca por su contribución a la innovación terapéutica y los avances en diagnóstico oncológico. Cada año atiende a más de 54 000 pacientes, entre ellos 2760 niños y adolescentes, y desarrolla un enfoque integral que combina investigación, atención clínica y formación. Especializado en cánceres raros y tumores complejos, Gustave Roussy trata todo tipo de cánceres en todas las etapas de la vida. Su modelo asistencial apuesta por una atención personalizada que combina innovación médica y calidad humana, con especial atención al bienestar físico, psicológico y social de los pacientes. Con 4000 profesionales repartidos entre sus sedes de Villejuif y Chevilly-Larue, Gustave Roussy reúne la experiencia necesaria para impulsar la investigación oncológica de vanguardia; el 40,5 % de los pacientes tratados participa en estudios clínicos. Más información y novedades del instituto en www.gustaveroussy.fr/en, X, Facebook, LinkedIn, Instagram y Bluesky. Contacto de prensa: Claire Parisel – +33 1 42 11 50 59 – +33 6 17 66 00 26 – claire.parisel@gustaveroussy.fr

Acerca de One Biosciences

One Biosciences, fundada en 2020 por la doctora Céline Vallot, el Institut Curie y Home Biosciences, es una empresa especializada en soluciones oncológicas transcriptómicas unicelulares impulsadas por inteligencia artificial y pionera en perfiles transcriptómicos tumorales unicelulares de grado clínico. La empresa trabaja para ayudar a los especialistas a seleccionar los tratamientos más adecuados para cada paciente mediante el análisis de la heterogeneidad tumoral a partir de muestras clínicas estándar, al tiempo que contribuye a mejorar los resultados de los ensayos clínicos en la industria farmacéutica. One Biosciences colabora con el Institut Curie, el Institut Gustave Roussy, AP-HP y Memorial Sloan Kettering (Nueva York), y cuenta con el respaldo de Medicen, PSCC y Matwin. La empresa recibe financiación de Bpifrance, Région Île-de-France, France 2030, Redmile Group, Blast, Galion.exe, Invus, Adamed Technology, Sofinnova Partners, Polytechnique Ventures y Kima Ventures. Más información en: www.onebiosciences.fr

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