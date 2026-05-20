Cloudflare impulsa Claude Managed Agents con entornos seguros y escalables

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad en la nube, ha anunciado hoy una colaboración con Anthropic para lanzar Cloudflare Environments for Claude Managed Agents. Esta integración permite a las organizaciones ejecutar los ciclos principales de los agentes en la plataforma Claude, al tiempo que utilizan la red global de Cloudflare y la plataforma de desarrollo Workers para ejecutar código, proteger conexiones privadas y proporcionar herramientas especializadas a los agentes. Gracias a este entorno seguro y preparado para crecer a gran escala, Cloudflare impulsa el desarrollo de una nueva generación de asistentes de IA capaces de operar de forma rápida, segura y a nivel global.

Para que los agentes de IA sean realmente útiles en el entorno empresarial, no basta con que sean inteligentes: también deben ofrecer seguridad y responder con eficacia a gran escala. Cloudflare Environments for Managed Agents proporciona la infraestructura necesaria para que estos agentes operen de forma segura dentro de las organizaciones. Una capa de control basada en Workers crea entornos aislados y seguros para cada sesión, mientras que los controles de seguridad y cumplimiento normativo se aplican automáticamente. Así, las empresas pueden mantener protocolos de seguridad estrictos y ampliar sus iniciativas de IA desde un único prototipo hasta millones de usuarios sin limitaciones de infraestructura.

«El verdadero potencial de los agentes de IA solo se hará realidad cuando puedan interactuar con el mundo real de forma segura y operar a gran escala», afirmó Matthew Prince, cofundador y director ejecutivo de Cloudflare. «Junto con Anthropic, ofrecemos a los desarrolladores una forma segura de ejecutar código y acceder a datos privados, respaldada por la velocidad y el alcance de nuestra red global. Así, las empresas pueden centrarse en crear aplicaciones de IA cada vez más innovadoras».

Cloudflare Environments for Claude Managed Agents permite a los desarrolladores:

Desplegar agentes a escala global con distintos entornos de ejecución: en Cloudflare Workers, los desarrolladores pueden elegir entre microVM completas basadas en Linux para tareas complejas o entornos aislados ligeros basados en V8 Isolates, con tiempos de arranque de apenas milisegundos. Así, los agentes pueden responder con rapidez a cargas de trabajo de gran volumen y mantener bajos los costes de recursos, lo que facilita la implantación de este tipo de soluciones de IA en grandes plataformas de Internet dirigidas al consumidor.

en Cloudflare Workers, los desarrolladores pueden elegir entre microVM completas basadas en Linux para tareas complejas o entornos aislados ligeros basados en V8 Isolates, con tiempos de arranque de apenas milisegundos. Así, los agentes pueden responder con rapidez a cargas de trabajo de gran volumen y mantener bajos los costes de recursos, lo que facilita la implantación de este tipo de soluciones de IA en grandes plataformas de Internet dirigidas al consumidor. Proteger datos sensibles con conectividad Zero Trust: los agentes incorporan controles avanzados de tráfico saliente y Cloudflare Mesh, lo que les permite conectarse a servicios internos y privados mediante cifrado preparado para la era poscuántica, diseñado para mantener los datos sensibles fuera de Internet.

los agentes incorporan controles avanzados de tráfico saliente y Cloudflare Mesh, lo que les permite conectarse a servicios internos y privados mediante cifrado preparado para la era poscuántica, diseñado para mantener los datos sensibles fuera de Internet. Supervisar y auditar la actividad de los agentes con herramientas integradas: Cloudflare incorpora herramientas nativas para generar registros de auditoría y grabaciones de sesiones, lo que ayuda a garantizar que las acciones realizadas por los agentes sean seguras y cumplan con la normativa.

Cloudflare incorpora herramientas nativas para generar registros de auditoría y grabaciones de sesiones, lo que ayuda a garantizar que las acciones realizadas por los agentes sean seguras y cumplan con la normativa. Ampliar las capacidades de los agentes con marcos de trabajo personalizables: los desarrolladores pueden ampliar las capacidades de los agentes mediante funciones sencillas creadas directamente en la plataforma de desarrollo de Cloudflare. Esto permite que los agentes generen y ejecuten sus propias herramientas en tiempo real dentro de un entorno seguro y de alto rendimiento.

Una alianza para impulsar una infraestructura de IA segura

El lanzamiento de Cloudflare Environments marca un nuevo paso en la colaboración entre ambas empresas para abordar el último reto de la conectividad aplicada a la IA. Para conocer más sobre el trabajo conjunto de Cloudflare y Anthropic, consulte los siguientes enlaces:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad en la nube. Ayuda a las organizaciones a ofrecer experiencias más rápidas y seguras para empleados, aplicaciones y redes desde cualquier lugar, al tiempo que reduce la complejidad y los costes operativos. La nube de conectividad de Cloudflare integra una de las plataformas más completas de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, lo que permite a las organizaciones trabajar, desarrollar aplicaciones e impulsar su negocio con mayor control y eficiencia.

Gracias a una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea cada día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en la empresa, desde algunas de las marcas más reconocidas del mundo hasta emprendedores, pequeñas empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, grupos humanitarios y administraciones públicas.

Más información sobre la nube de conectividad de Cloudflare en cloudflare.com/connectivity-cloud. Descubra las últimas tendencias y novedades de Internet en radar.cloudflare.com.

Síganos: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.