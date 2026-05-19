Locus Robotics przejmuje Nexera Robotics. W centrum akwizycji przełomowa, opatentowana technologia

WILMINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Locus Robotics, lider w obszarze elastycznej automatyzacji magazynowej, ogłosił przejęcie firmy Nexera Robotics z Vancouver, specjalizującej się w zaawansowanych technologiach chwytania robotycznego. Integracja jej autorskiego rozwiązania, chwytaka NeuraGrasp, z platformą fizycznej AI Locus Robotics znacząco rozszerzy możliwości firmy w zakresie autonomicznej mobilnej manipulacji oraz zwiększy zakres operacji możliwych do zrealizowania w ramach kompleksowych procesów realizacji zamówień.

Zaawansowana mobilna manipulacja (przemieszczające się systemy robotyczne, mogące chwytać obiekty) stanowi najelastyczniejszy i skalowalny środek autonomicznej realizacji zamówień w ramach automatyzacji magazynowej, eliminujący jej ograniczenia związane ze stałą infrastrukturą. Przykładem tego rodzaju rozwiązania jest Locus Array, autonomiczny robot mobilny (AMR) z ramieniem robotycznym, już dziś wyznacza nowy standard w zakresie kompletowania zamówień, działając w modelu Robots-to-Goods (R2G).

Aby wykorzystać pełen potencjał tej technologii konieczna jest jednak zdolność obsługi typowego, różnorodnego stanu magazynu, w realnych warunkach operacyjnych i przy milionach typów SKU (unikalnych kodów produktów, z ang. Stock Keeping Unit). Wdrożenie technologii NeuraGrasp przyspieszy rozwój koncepcji R2G i rozszerzy możliwości platformy Locus Robotics o kategorie produktów oraz zadania obsługi towarów, które stanowiły często niemożliwe wyzwanie dla innych rozwiązań.

– Granicą rozwoju robotyki magazynowej jest dziś oparta na AI mobilna manipulacja w skali całego przedsiębiorstwa. Możliwość efektywnego chwytania milionów typów SKU z zachowaniem szybkości i precyzji będzie głównym źródłem wartości przez najbliższą dekadę. Nexera stworzyła w tym zakresie rozwiązanie o istotnym znaczeniu technologicznym, a połączenie go z Locus Array stawia nas w czołówce firm rozwijających mobilną manipulację dla całej branży – powiedział Rick Faulk, CEO Locus Robotics.

Jeden chwytak dla szerszego zakresu obsługiwanych produktów

NeuraGrasp łączy inteligencję chwytania opartą na AI, wbudowane sensory, widzenie komputerowe oraz opatentowaną miękką strukturę membranową, która dynamicznie dostosowuje się do fizycznych cech każdego produktu. Dzięki temu pojedynczy chwytak może dopasować się do różnic w kształcie, fakturze powierzchni, materiale, porowatości czy wadze, zapewniając możliwość niezawodnego łapania bardzo różnorodnych produktów. Technologia ta była rozwijana przez pięć lat i udoskonalana w ramach sześciu generacji produktu. Została zweryfikowana przez tysiące godzin pracy oraz w dziesiątkach milionów kompletacji, w tym w najszerszych testach SKU realizowanych z partnerami komercyjnymi.

– Stworzyliśmy NeuraGrasp, aby rozwiązać problemy związane z manipulacją, które od lat ograniczały rozwój robotycznego kompletowania zamówień. Dołączenie do Locus Robotics daje nam platformę, skalę i bazę klientów potrzebną do wdrożenia tej przełomowej technologii w dynamicznych środowiskach realizacji zamówień, dla których była projektowana – gdzie kluczowa jest szybkość, niezawodność oraz zdolność adaptacji – powiedział Roy Belak, CEO Nexera Robotics.

Przyspieszenie rozwoju rynkowego

Locus Array został oficjalnie zaprezentowany podczas targów MODEX 2026 w Atlancie, wzbudzając bardzo duże zainteresowanie rynku i zdobywając miejsce wśród trójki finalistów konkursu Best New Innovation (na najlepszą nową innowację) spośród ponad 200 zgłoszeń. Rozwiązanie działa już w środowiskach operacyjnych klientów Locus Robotics, a kolejne wdrożenia są w toku. Przejęcie Nexery jest bodźcem do dalszych implementacji, ponieważ rozszerza zakres operacji, które Locus Array może realizować autonomicznie. Znacząco zwiększa przy tym potencjalny rynek docelowy dla Locus Robotics i jego klientów.

Szczegóły przejęcia

Nexera Robotics będzie w pełni należeć do Locus Robotics i funkcjonować w ramach struktur firmy. Cały zespół oraz kadra zarządzająca Nexera dołączą do Locus Robotics, aby przyspieszyć integrację technologii NeuraGrasp™ z platformą i planem rozwoju Locus Array. Przejęcie wzmacnia pozycję Locus Robotics w obszarze własności intelektualnej związanej z mobilną manipulacją oraz poszerza kompetencje inżynieryjne firmy o specjalistyczną wiedzę z zakresu manipulacji opartej na AI i technologii chwytaków.

O Nexera Robotics

Opatentowana przez firmę Nexera Robotics technologia NeuraGrasp zapewnia niespotykaną dotąd elastyczność i niezawodność w zastosowaniach robotów typu „pick and place”. Firma z siedzibą w Vancouver w Kanadzie współpracuje z czołowymi dostawcami rozwiązań automatyzacyjnych na całym świecie, aby poszerzać możliwości systemów robotycznych w różnych branżach.

O Locus Robotics

Locus Robotics jest liderem w obszarze elastycznej automatyzacji magazynów (Flexibility-First Warehouse Automation), zapewniając operatorom magazynowym przewidywalność operacyjną w środowisku charakteryzującym się stałą zmiennością. Firma umożliwia organizacjom planowanie, realizację i dostosowywanie operacji w warunkach zmienności wolumenów, dostępności pracowników oraz ewoluujących profili zamówień.

Dzięki wykorzystaniu platformy LocusONE, Locus Robotics orkiestruje procesy obsługi zamówień w zakresie kompletacji, uzupełniania zapasów, sortowania i pakowania, wykorzystując zintegrowany system robotyki, orkiestracji i wdrożeń AI. Platforma zapewnia predykcyjną widoczność, adaptacyjne podejmowanie decyzji oraz elastyczność działania, dając liderom operacyjnym jasny wgląd w zdolności, przepustowość i ryzyko – bez sztywnej infrastruktury czy zakłócających pracę zmian w układzie magazynu.

Z rozwiązań Locus Robotics korzysta ponad 150 marek z sektorów handlu detalicznego, ochrony zdrowia, 3PL i przemysłu, w ponad 350 lokalizacjach na całym świecie. Dostarczane w modelu Robots-as-a-Service (RaaS), rozwiązania Locus Robotics pozwalają rozwijać wydajność operacyjną wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.