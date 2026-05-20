Royal Caribbean et Affirm offrent des options de paiement souples et transparentes aux voyageurs du Royaume-Uni et du Canada

LONDRES et TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Les vacanciers britanniques et canadiens qui réservent leur croisière avec Royal Caribbean peuvent désormais répartir le coût de celle-ci et payer de manière échelonnée sans intérêts composés ni frais de retard grâce au partenariat conclu avec le réseau de paiement Affirm (NASDAQ : AFRM).

À l’approche des vacances estivales, l’annonce d’aujourd’hui permet aux voyageurs de profiter d’une plus grande souplesse pour planifier et payer leur prochaine escapade, qu’ils envisagent des vacances en famille en Méditerranée ou un séjour dans les Caraïbes longtemps convoité.

Royal Caribbean, l’une des plus grandes marques de croisières au monde, propose des vacances vers des centaines de destinations aux quatre coins de la planète, qu’il s’agisse d’escapades européennes de rêve ou d’aventures sous les tropiques. Dans le cadre de ce partenariat, les voyageurs britanniques et canadiens auront désormais accès à davantage d’options de paiement pour régler leurs vacances.

En sélectionnant Affirm au moment de payer, les clients approuvés de Royal Caribbean au Royaume-Uni et au Canada pourront répartir le coût de leur réservation en versements faciles à gérer. Les clients pourront constater d’emblée le coût total de celle-ci et paieront uniquement le montant dont ils auront convenu, sans frais de retard ni frais cachés.

L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur le succès du partenariat déjà en place entre Affirm et Royal Caribbean aux États-Unis, lequel a par ailleurs été renouvelé.

« Nous savons que nos clients sont à l’affût d’expériences mémorables lorsqu’ils partent en croisière avec nous, et la souplesse offerte pour les aider à planifier ces escapades en toute confiance joue un rôle important », a déclaré Kara Wallace, cheffe du marketing chez Royal Caribbean. « Grâce à notre partenariat élargi avec Affirm, davantage de choix en ce qui a trait aux modalités de paiement sont proposés à un plus grand nombre de voyageurs, ce qui facilite plus que jamais la réservation des expériences les plus courues, que ce soit pour célébrer une occasion spéciale, explorer de nouvelles destinations ou passer de précieux moments en famille et entre amis. »

Wayne Pommen, chef des revenus chez Affirm, a commenté l’annonce ainsi : « La réservation d’une croisière devrait évoquer l’esprit des vacances, pas un casse-tête financier. Avec Affirm, les voyageurs peuvent répartir le coût de leur voyage, sans frais de retard ni frais cachés. Nous sommes ravis de tabler sur le succès de notre partenariat avec Royal Caribbean pour aider davantage de vacanciers à transformer leurs projets de voyage en réalité. »

Les achats de voyages par l’intermédiaire du réseau d’Affirm ont augmenté de 29 % à la fin du trimestre clos le 31 mars 2026 par rapport à la période correspondante de l’année précédente, ce qui illustre à quel point la souplesse et la transparence des paiements amènent davantage de voyageurs à concrétiser leur prochaine aventure.

Affirm est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni.

À propos d’Affirm

La mission d’Affirm est de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement — fondé sur la confiance et la transparence et accordant la priorité aux gens — nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’épargner de façon responsable, et offrons à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour stimuler leur croissance. Contrairement à la plupart des sociétés de cartes de crédit et à d’autres options de paiement échelonné, nous ne facturons jamais de frais de retard ni de frais cachés. Suivez Affirm sur les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

Au Canada : Taux de 0 à 31,99 % de TAC (sous réserve de la réglementation provinciale). Les options de paiement par l’intermédiaire d’Affirm Canada Holdings Ltd. (« Affirm ») sont soumises à une vérification d’admissibilité, dépendent du montant de l’achat, varient selon le commerçant et peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces ou tous les territoires. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé.

Au Royaume-Uni : Affirm est une forme de crédit. Crédit soumis à une vérification de crédit. Des conditions s’appliquent. Résidents du Royaume-Uni seulement, âgés de 18 ans ou plus et possédant un compte bancaire ou une carte de débit. Le crédit est soumis à une dépense minimale, qui peut varier périodiquement. Les défauts de paiement pourraient avoir une incidence sur votre situation financière.

Affirm UK Limited offre des produits de crédit à la consommation et est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») aux fins de l’exercice d’activités de crédit à la consommation réglementées (numéro de référence de l’entreprise 756087). Numéro de société 10199101, dont le siège social se situe au : a/s de TMF Group, 1 Angel Court, 13th Floor, Londres, EC2R 7HJ. Affirm est le nom commercial d’Affirm UK Limited.

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