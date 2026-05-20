Canva為Google Gemini注入創作符合品牌調性可編輯設計的能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的一站式視覺溝通平台Canva今天在加州山景城舉辦的Google I/O大會上宣布推出適用於Connected App。Gemini的使用者現在可以生成並編輯Canva設計、搜尋其Canva內容，還能將Nano Banana的圖像轉成可分層編輯的設計，在Canva中進一步精修並發表。Gemini中的Connected App以過去與Anthropic的Claude、OpenAI的ChatGPT以及Microsoft Copilot的合作為基礎，象徵Canva達成將服務拓展到每一座孕育工作與創意之平台的重要戰略里程碑。

人工智慧正在加速內容創作的步伐，數百萬名使用者正積極尋找突破構思階段與孤立產出的辦法，並將人工智慧生成的內容轉成具備可用性的真實作品。專為Gemini設計的Canva Connected App旨在彌合這一差距，統合Gemini的能力與Canva的品牌管理、拖放式編輯、即時合作以及強大的發布平台。

自5月19日起，專為Gemini打造的Canva Connected App將在指定英語市場推出，並逐步推廣至Gemini各級與所有Canva方案的使用者，將Canva專利人工智慧設計能力植入全球最受歡迎的人工智慧系統中。

讓Canva成為動手工作的利器

Canva設計由Canva專有設計基礎模型Canva Design Model支援，在Gemini應用程式中建立的Canva設計都可以加以編輯，並與您的Canva Brand Kit互聯。您只需要輸入「@Canva」或在Gemini App設定中連結Canva帳號，再次輸入「@Canva」即可動手構思創意。使用者可以根據與Gemini聊天的內容生成設計，再將設計匯入Canva進行精修、與團隊合作，並傳送到各大平台發表。

「只有當人工智慧與您的品牌及特定脈絡緊密結合時，您才能真正領略其全副潛能。數以百萬計的使用者求助Gemini進行構思與研究，但他們往往忽略了唯有Canva才能賦予的品牌調性、脈絡關聯與設計。如今，我們將Canva平台的完整功能注入Gemini，讓使用者能夠順利將人工智慧生成的內容轉化為隨時都可以大規模應用的精修作品。我尤其期待看到我們的社群結合Nano Banana與Magic Layers會創作出什麼樣的作品。是宣傳品、超現實主義故事書、還是令人驚豔的產品圖片？這些都是Canva Design Model開啟人工智慧驅動設計新向度的絕佳證據。」Canva聯合創始人兼產品長Cameron Adams如是說道。

轉換Nano Banana圖片為可編輯的Canva設計

今天的發布將Canva廣受歡迎的人工智慧功能「Magic Layers」與Google的Nano Banana圖像模型整合。Magic Layers解決了人工智慧生成內容長期存在的一個問題：即輸出的影像扁平且靜態，而且無法進行手動編輯。傳統的生成式人工智慧通常會生成鎖定的檔案，哪怕使用者只是要做一個微小的更動，都必須重新輸入提示詞；而Magic Layers則能分析圖像結構，將它拆解為彼此獨立且可自由移動的元素。

Gemini使用者現在可以使用Nano Banana生成高畫質圖像，並請求Canva將這些圖像轉化為可編輯的分層設計稿，然後在Canva平台進行精修、尺寸調整並發表。Magic Layers免除反覆輸入提示詞的繁瑣工作，讓使用者全權掌控每一個創意構想——無論是行銷團隊為推廣活動繪製的分鏡草圖、小型企業更新宣傳品，還是內容創作者用現有內容進行二次創作，都能從中受益。

貫徹品牌調性

即使運用人工智慧加速團隊的工作步調，團隊通常仍需耗費大量時間調整生成品，使之符合品牌調性。98%的《財星》世界500大品牌都用Canva當作統整品牌內容、商標、配色、字體及整體視覺形象的中樞。

現在這份品牌情報延伸到Gemini中。專為Gemini設計的Canva Connected App能夠直接連結每一位使用者的Canva Brand Kit。每一項由人工智慧生成的作品都帶有吻合品牌調性的視覺脈絡，讓Canva成為確保人工智慧工作流程契合品牌形象的基礎。

Canva：人工智慧的視覺層

今天推出的應用程式完成了Canva擴大到各大主流人工智慧助理的心願。隨著大型語言模型不斷擴大能力範圍，Canva已成為在人工智慧對話環境中進行可編輯、符合品牌調性設計與分析的關鍵引擎。

根據Andreessen Horowitz的研究，Canva目前每月服務全球190個國家中2.65億以上的使用者，是全球使用量排名第三的人工智慧平台，而且使用者在人工智慧產品上的支出成長速度領先各大軟體公司。現在，Canva的應用程式、技術以及更多功能已全面整合於Claude、ChatGPT、Microsoft Copilot和Google Gemini中。

無論是由Canva內部還是人工智慧助理開始設計工作，Canva都是那個能將人工智慧生成的構思轉化為震撼作品的那個創意層。

可得性

適用Google Gemini的Canva Connected App將於2026年5月19日起開始分階段推出。初期僅開放部分使用者使用，但將在短期內全面上線。在Gemini應用程式設定啟用Canva即可開始使用。

關於Canva

2013年上線的Canva是全球首屈一指的一站式視覺溝通與合作平台。Canva以賦能全民設計為宗旨，滿足全球190多個國家的企業、小型企業、消費者和學生完成創意設計的需求。無論您是初次接觸設計的新手，還是尋求強大工具的創意專業人士，Canva都能確保使用者擁有將想法轉化為精美作品所需的一切資源。Canva憑藉全球最豐富的設計師原創內容庫，透過一系列產品和專利人工智慧工具，讓個人和團隊能更輕鬆地展開創作、合作與溝通。

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