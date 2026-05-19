InterSystems IntelliCare 成为首个获得欧盟医疗器械法规认证的 AI 原生EHR系统

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 中国 北京 为全球超过 10 亿份健康记录提供支持的创新数据技术提供商 InterSystems​今日宣布，其电子健康记录（EHR）解决方案已根据 《欧盟法规 (EU) 2017/745》（MDR）获得 IIa 类医疗器械​认证。 该批准标志着欧盟首个获得 MDR IIa 类认证的全统一 AI 原生 EHR​ 正式诞生。

此次认证表明，InterSystems 的 AI 原生 EHR 符合严格的欧盟安全与质量标准。 这一关键里程碑意义深远，为医疗组织在赢得医护人员与监管机构信任的同时，如何负责任地规模化应用人工智能指明了方向。

InterSystems 已为其新一代具备原生 AI 能力的 EHR—— InterSystems IntelliCare™，以及被全球领先医疗系统广泛使用的统一医疗信息系统 InterSystems TrakCare®​ 获得了 MDR 认证。 InterSystems IntelliCare 建立在 TrakCare 可靠的互操作性基础之上，其与众不同之处在于它提供的人工智能功能从根本上说是设计在平台的数据层中的，而不是作为第三方应用程序附加到平台上的。

InterSystems 总裁 Don Woodlock 表示：“医疗机构理所当然会要求 AI 不仅仅是实验性的附加组件。 通过确保欧盟首个 AI 原生 EHR 获得 MDR 认证，我们正在确立一种标准，即 AI 应当位于所有医疗应用的核心。”

通过超越碎片化的 AI 插件模式，InterSystems IntelliCare 为组织提供了简化的治理监督，并为临床医生提供了旨在减轻工作量和职业倦怠的工具。 该平台提供即时患者摘要、AI 驱动的临床文档、完整的聊天体验以及保持关键“人在回路”（human-in-the-loop）保障的智能工作流。 诸如“环境临床编排”（Ambient clinical orchestration）等功能可自动实时捕获、结构化并保存临床数据，并建议临床文档和医嘱供临床医生审批。 InterSystems IntelliCare 还能无缝连接现有的医疗 IT 基础设施，充分利用 InterSystems 在集成和数据管理能力方面的深厚积淀。

关于 InterSystems

InterSystems 是一家创新数据技术提供商，为 80 多个国家的医疗保健、金融、制造和供应链客户提供下一代应用的基石。 我们的数据平台为全球大型组织解决互操作性、速度和可扩展性问题，释放数据的力量，让人们以富有想象力的方式洞察数据。 InterSystems 成立于 1978 年，致力于为全球客户和合作伙伴提供 24×7 全天候的卓越支持。 InterSystems 是一家私营企业，总部位于马萨诸塞州波士顿市，在全球 28 个国家设有 38 个分支机构。 欲了解更多信息，请访问 InterSystems.cn。