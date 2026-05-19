Venionaire Capital se encarga de estructurar la próxima ronda de financiación de KISAB

VIENA Y ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Venionaire Capital ha recibido el encargo de Kiselkarbid i Stockholm AB («KISAB») de estructurar y respaldar la próxima ronda de financiación de la empresa. El encargo incluye las relaciones con los inversores, la comunicación con estos y la preparación de la financiación estratégica, dirigiéndose a fondos de capital riesgo orientados al crecimiento e inversores estratégicos.

KISAB es una empresa sueca dedicada a los materiales semiconductores de carburo de silicio, especializada en sustratos avanzados de SiC para la electrónica de potencia. La empresa destaca públicamente sus obleas de carburo de silicio de tipo n de 8 pulgadas sin BPD, y la plataforma de 8 pulgadas representa un importante avance tecnológico para la electrónica de potencia de alto rendimiento de última generación.

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