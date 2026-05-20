Andersen Global baut globale Mobilitätskapazitäten durch die Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Graebel aus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global arbeitet weiter am Ausbau seiner multidimensionalen Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Graebel, einem Weltmarktführer für Personalmobilität und Managed Services mit Hauptsitz in den USA und einer globalen Präsenz in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

Graebel wurde 1950 gegründet und arbeitet mit vielen der renommiertesten Unternehmen der Welt zusammen, um die Mobilität und das Management von Mitarbeitern zu vereinfachen. Das Unternehmen hilft Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn zu unterstützen – von Praktika und Onboarding bis hin zu nationaler und internationaler Mobilität sowie beruflichen Veränderungen. Dazu bietet es Dienstleistungen an, die strategische Planung, Unterstützung bei der Abreise und Ankunft, Betreuung während des Aufenthalts, Rückkehr und Gestaltung von Mobilitätsprogrammen umfassen. Durch strategische Beratung und intelligente Technologie versetzt Graebel Unternehmen in die Lage, fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Talentmobilität mit umfassenderen Geschäfts- und Personalstrategien in Einklang zu bringen, indem es datengestützte Erkenntnisse sowie fundiertes Fachwissen in den Bereichen Mobilität und Governance bereitstellt.

„Unsere Geschichte als familiengeführtes Unternehmen war prägend für die Art und Weise, wie wir Kundenbeziehungen pflegen, wobei unser Fokus jedoch immer auf der Erzielung von Ergebnissen liegt“, so Ron Dunlap, CEO von Graebel. „Unsere Kooperation mit Andersen Global stärkt unsere Fähigkeit, Kunden mit Lösungen für die Personalmobilität zu unterstützen, die effizient, reaktionsschnell und darauf ausgelegt sind, den immer komplexer werdenden Anforderungen im Bereich Talent- und Personalmanagement gerecht zu werden.“

„Die Mobilität von Arbeitskräften ist mittlerweile ein entscheidender Faktor für grenzüberschreitend tätige Unternehmen“, so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Das langjährige Engagement von Graebel für die Menschen in Verbindung mit seiner Erfahrung bei der Unterstützung komplexer Programme für die Mobilität von Arbeitskräften ist die ideale Ergänzung unserer bereits vorhandenen Kompetenzen. Durch diese Kooperation sind wir noch besser in der Lage, unsere Kunden beim Management von Personalbewegungen in einem zunehmend globalen und vernetzten Geschäftsumfeld zu unterstützen.“

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die Steuerexperten, Juristen und Gutachter auf der ganzen Welt umfasst. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, vereint mittlerweile weltweit mehr als 50.000 Fachleute und ist über ihre Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 1.000 Standorten vertreten.

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