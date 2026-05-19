Gustave Roussy en One Biosciences werken samen om single-cell in de klinische praktijk voor precisie-oncologie te brengen

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Gustave Roussy gaat samenwerken met One Biosciences, een techbio-bedrijf dat single-cell technologie en AI inzet om geavanceerde precisiediagnose te ontwikkelen. De samenwerking is bedoeld om de haalbaarheid en impact aan te tonen van het integreren van single-nucleus transcriptoomanalyse in het zorgtraject van patiënten.

Gustave Roussy, Europa’s toonaangevende kankercentrum, gaat met One Biosciences samenwerken om het baanbrekende potentieel te benutten van OneMapTM, de single-cell oplossing aangestuurd door AI die helpt om oplossingen voor precisie-oncologie mogelijk te maken. Door anoniem gemaakte bevroren monsters binnen vier kankerindicaties te analyseren, zal One Biosciences OneMapTM inzetten om single-cell gegevens met zeer hoge resolutie te genereren en zo de verborgen functionele diversiteit van elke tumor met ongeëvenaarde precisie te ontsluiten.

Prof. Sophie Postel-Vinay, oncologe van Gustave Roussy, teamleider in Inserm unit U981 van Gustave Roussy en universitair hoofddocent aan de University College of London, gaf volgend commentaar: “Ik heb zelf gezien hoe single-cell analyse mechanismen van behandelingsresistentie in retrospectieve studies kan blootleggen. Ik ben bijzonder enthousiast over het gebruik van de OneMapTM-oplossing in een prospectieve setting, volledig geïntegreerd in de klinische workflow, omdat dit een belangrijke stap vooruit kan betekenen in het selecteren van de meest geschikte behandeling voor elke patiënt. We zijn ervan overtuigd dat het revolutionaire voordeel van OneMapTM duidelijk is: het ontcijferen van tumorheterogeniteit op single-cell niveau, het lokaliseren van unieke celpopulaties en het blootleggen van hun werking zal artsen de mogelijkheid bieden en in staat stellen om meer geïnformeerde en intelligentere beslissingen te nemen voor de behandeling van patiënten met kanker in een gevorderd stadium.”

Door geavanceerde AI-algoritmes te benutten, zal OneMapTM snel geïndividualiseerde, werkbare reports opleveren. De missie? Aantonen dat realtime inzichten naadloos geïntegreerd kunnen worden in beoordelingen in een molecular tumor board en vervolgens in beslissingen over de behandeling van de patiënt.

Dit project is de volgende moedige stap in een gevestigd partnerschap tussen One Biosciences en Gustave Roussy, waarin single-cell analyse wordt aangewend om respons op een behandeling te voorspellen. Het volgt op een initiële haalbaarheidsstudie gebaseerd op retrospectieve monsters, die met succes zowel effectieve verwerking van monsters en de levering van geïndividualiseerde reports heeft aangetoond.

Dr. Céline Vallot, medeoprichter en CSO van One Biosciences, verklaart: "Dit project is een getuigenis van de transformatieve kracht van One Biosciences’ end-to-end innovatie - van pionierswerk met laboworkflows die zeer betrouwbare single-cell gegevens ontsluiten tot OneMapTM, ons bio-informaticaplatform aangestuurd door AI dat analyse automatiseert en artsen rechtstreeks klinisch bruikbare inzichten verschaft. Naast het aantonen van de haalbaarheid, heeft het succes ervan het potentieel om standaarddiagnostiek revolutionair te veranderen en zo de weg voor grootschalige adoptie te effenen. We zijn enthousiast om de resultaten te onthullen en te anticiperen dat dit werk met de oncologiegemeenschap wordt gedeeld. ”

Over Gustave Roussy

Gustave Roussy, een centrum met wereldwijde expertise volledig gewijd aan patiënten die met kanker leven, staat in Frankrijk als nummer één gerangschikt, in Europa op nummer één en in de hele wereld op de zesde plaats. Het Instituut is een basispijler van de Paris-Saclay Cancer Cluster. Het instutuut, bron van therapeutische innovaties en diagnostische doorbraken, verwelkomt elk jaar meer dan 54.000 patiënten, waaronder 2.760 kinderen en adolescenten, en ontwikkelt een geïntegreerde benadering die onderzoek, zorgverlening en aanleren combineert. Gustave Roussy is expert in zeldzame vormen van kanker en complexe tumoren, en behandelt alle vormen van kanker in alle levensfasen. Het biedt zijn patiënten gepersonaliseerde zorgverlening die innovatie en menselijkheid combineert, rekening houdend met zowel zorgverlening als de lichamelijke, psychologische en sociale levenskwaliteit. Met 4.000 werknemers in dienst op twee sites, Villejuif en Chevilly-Larue, brengt Gustave Roussy de expertise bijeen die van fundamenteel belang is voor kankeronderzoek van hoogwaardig niveau. 40,5% van de behandelde patiënten nemen aan klinische studies deel. Voor meer info over Gustave Roussy en om het nieuws van het Instituut te volgen: www.gustaveroussy.fr/en, X, Facebook, LinkedIn, Instagram en Bluesky. Perscontact: Claire Parisel – +33 1 42 11 50 59 – +33 6 17 66 00 26 – claire.parisel@gustaveroussy.fr

Over One Biosciences

One Biosciences werd in 2020 opgericht door Dr. Céline Vallot, Curie Institute en Home Biosciences. Het is een bedrijf gespecialiseerd in oplossingen aangestuurd door AI voor single-cell transcriptoomoncologie dat pionierswerk verricht in single-cell tumortranscriptoomprofielering van klinisch niveau. We beogen om artsen te helpen om optimale behandelingen voor hun patiënten te selecteren door tumorheterogeniteit te decoderen uit klinische standaardmonsters, terwijl we tegelijk farmaceutische bedrijven in staat stellen om de resultaten uit klinische studies te verbeteren. One Biosciences heeft partnerschappen gesloten met Curie Institute, Gustave Roussy Institute, AP-HP en Memorial Sloan Kettering (New York) en wordt gesteund door Medicen, PSCC en Matwin. Het bedrijf wordt gefinancierd door Bpifrance, Région Ile de France, France 2030, Redmile Group, Blast, Galion.exe, Invus, Adamed Technology, Sofinnova Partners, Polytechnique Ventures en Kima Ventures. Meer informatie: www.onebiosciences.fr

