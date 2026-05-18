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グラディアント、AI、半導体、産業用水インフラ事業の拡大を加速させるため、20億ドルの企業評価額に基づくシリーズE資金調達を完了

今回の新たな投資は、AIインフラと先進製造業に牽引され記録的な成長を遂げているグラディアントの戦略的M&A、次世代研究開発、IPOの準備をサポート

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ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グラディアントは、20億ドルの企業評価額に基づくシリーズE資金調達の完了を発表しました。今回の資金調達はサファー・パートナーズとホストプラス・スーパーアニュエーション・ファンドが主導し、クリアビジョン・ベンチャーズをはじめ、世界からの投資家が参加しました。

今回の資金調達は、戦略的買収、研究開発の加速、事業規模拡大への投資、IPOの準備など、グラディアントの継続的なグローバル展開を支援するものです。今回の発表は、AIインフラ、半導体製造、そして高度な水ソリューションを必要とするその他のミッションクリティカルな産業の急成長に支えられた、グラディアントのかつてない好業績の中で行われました。

グラディアントは、データセンター、半導体製造工場、電力分野における著しい成長により、過去最大の受注残と強力な事業パイプラインを有しています。食品・飲料、医薬品、石油化学、鉱業、エネルギー分野における事業も引き続き好調なうえ、AIインフラが記録的なスピードで拡大する中、水の供給はAIの成長、信頼性、持続可能性にとって重大な制約要因の1つとなっています。

グラディアントの技術は、デジタルAIプラットフォームを基盤としており、世界の基幹産業の顧客が、水資源の確保、水の再利用の最大化、排水量の最小化、そして世界で最も水の消費量の多い事業におけるエネルギー消費量の削減を実現します。グラディアントは、差別化された技術スタック、垂直統合型の導入モデル、そして型破りなリーダーシップによって、過去数年間で水資源業界で史上最も急成長を遂げた企業の1つとなりました。

グラディアントの共同創業者兼執行会長であるアヌラグ・バジパイは、「AIは世界経済を根本から変革していますが、あらゆるチップやデータセンターの背後には、膨大かつ増大し続ける水資源の需要が存在します。そして、グラディアントはこの変革の中心に位置しています。私たちは世界が直面する最も重要な水問題の解決に取り組み、基幹産業の安定的かつ持続可能な成長を支援します。今回の資金調達により、事業拡大を加速させ、研究開発への投資を強化し、AI時代の象徴となる水資源関連企業としての地位をさらに確固たるものにすることができます」と述べています。

ホストプラス・スーパーアニュエーション・ファンドのCEOであるデビッド・エリア氏は、「AIインフラ、半導体製造の成長、産業の持続可能性、そして水不足という要素が融合することで、まさに一世代に一度のチャンスが生まれています。グラディアントの卓越した技術力、実績のある導入力、そして力強い市場における勢いを基に、次なる成長を支援できることを大変嬉しく思います」と述べています。

サファー・パートナーズのマネージングパートナーであるナダー・モタメディ氏は、「グラディアントは、真に差別化された技術を持ち、収益性と規模を兼ね備え、世界最大規模の重要な企業にサービスを提供している唯一の水処理会社です。グラディアントが世界で最も重要な産業技術企業の1社として台頭する中、同社とパートナーシップを組めることを誇りに思います」と述べています。

グラディアントについて

グラディアントは、従来の水処理企業とは一線を画す存在です。水処理分野のトップエキスパートに支えられ、差別化された独自の包括的なエンドツーエンドの水処理・廃水処理ソリューションを提供し、半導体、データセンター、再生可能エネルギー、食品・飲料、石油化学、医薬品、鉱業、重要鉱物など、世界の主要産業にサービスを提供しています。マサチューセッツ工科大学（MIT）で設立され、ボストンに本社を置くグラディアントは、水の使用量と廃水排出量を削減し、貴重な資源を回収し、廃水を淡水に再生するという、業界で最も包括的な差別化技術のポートフォリオの1つを開発しています。詳細はwww.gradiant.comをご覧ください。

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Corporate Contact
Felix Wang
Gradiant, Global Head of Marketing
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