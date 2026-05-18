LogicMonitor und Deutsche Telekom bauen Partnerschaft in Europa weiter aus

FRANKFURT, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--LogicMonitor, die AI-First-Plattform für autonome IT, wird zukünftig innerhalb des Managed-Services-Portfolios der Deutschen Telekom in weiteren ausgewählten europäischen Märkten verfügbar sein. Dazu gehören die DACH-Region, Benelux- und die Nordischen Länder.

Diese Erweiterung baut auf dem erfolgreichen Einsatz von LogicMonitor im Vereinigten Königreich seit 2023 auf. Dort unterstützt die Lösung seitdem Teams der Deutschen Telekom dabei, die Transparenz in Netzwerk-, Cloud- und hybriden Infrastrukturumgebungen zu verbessern. Die aus diesen Implementierungen gewonnenen Erfahrungen fließen nun in die Ausweitung des Serviceangebots in weiteren europäischen Märkten ein.

Da Unternehmens-IT-Umgebungen aktuell immer komplexer werden, brauchen Unternehmen mehr als nur Sichtbarkeit, sie benötigen vorausschauende Resilienz. LogicMonitor vervollständigt durch definierte Use Cases das bestehende Portfolio der Deutschen Telekom für Service Management, Monitoring und Security. So erhalten Teams Unterstützung, um Probleme zu antizipieren, aufzuspüren und zu lösen, bevor diese den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen.

Im Vereinigten Königreich sind aus der Partnerschaft bereits messbare betriebliche Verbesserungen hervorgegangen, darunter:

Verhinderung von 19 größeren Vorfällen mit potenziell negativen Auswirkungen auf Produktionsumgebungen

Verringerte Berichtszeiten von Tagen zu Minuten

KI-basierte Echtzeit-Insights, die direkt an Engineering-Teams ausgespielt werden

Proaktive, automatisierte Erkennung und Behebung von Incidents zur Vermeidung von Serviceunterbrechungen

Mit LogicMonitor verbessert die Deutsche Telekom die end-to-end Service-Sicherung in traditionellen Netzwerken, SD-WANs und Managed Services aus der Cloud durch eine einheitliche Observability-Plattform, die einen kontinuierlichen Einblick in den Servicestatus bietet. Dies unterstützt Anbieter dabei, sich weiterhin auf die Bereitstellung ausfallsicherer, gut verwalteter Dienste in zunehmend komplexen hybriden IT- und Netzwerkumgebungen zu konzentrieren.

„Unternehmenskunden wollen keine weiteren Dashboards. Sie wollen Sicherheit“, sagt Matt Tuson, GM EMEA bei LogicMonitor. „Unsere erweiterte Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zeigt, wie sich autonome IT in großem Maßstab in die Praxis umsetzen lässt. Wenn Teams Probleme frühzeitig erkennen können, anstatt nur auf sie zu reagieren, wird Ausfallsicherheit vorhersehbar. Gemeinsam helfen wir Unternehmen dabei, Überraschungen zu vermeiden und eine robuste, zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen.“

„Da die Umgebungen unserer Kunden immer verteilter werden und geschäftskritische Dienste zunehmend auf eine unterbrechungsfreie Leistung angewiesen sind, wird vorausschauende Ausfallsicherheit unverzichtbar“, sagt Conrad Riedesel, Vice President bei Deutsche Telekom Global Business. „Der Ausbau unserer Partnerschaft mit LogicMonitor stärkt die digitale Grundlage, auf die sich unsere Kunden stützen, um ihre Betriebsabläufe zu modernisieren, die Cloud-Einführung zu beschleunigen und neue Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen. Dadurch können wir eine höhere Betriebsstabilität gewährleisten und unseren Kunden gleichzeitig die Sicherheit geben, die sie benötigen, um sich auf Innovation und Wachstum zu konzentrieren.“

Die erweiterte Verfügbarkeit von LogicMonitor ist Teil des modularen, herstellerunabhängigen Managed-Services-Portfolios der Deutschen Telekom. Damit werden die im Vereinigten Königreich bewährten Ergebnisse auf Mittel- und Nordeuropa ausgeweitet, was die Einführung von AI-first-Observability in weiteren Kundenumgebungen und Dienstleistungsbereichen beschleunigt.

Über LogicMonitor

LogicMonitor® ist eine AI-First-Plattform für Autonomous IT, die Unternehmen befähigt, komplexe digitale Umgebungen resilient, effizient und kontrolliert zu managen. Durch die ganzheitliche Transparenz über die gesamte IT – von Infrastruktur über Cloud bis hin zu Internet und digitaler Experience – liefert LogicMonitor die notwendige Intelligenz, um Probleme frühzeitig zu erkennen, Transparenzlücken zu schließen und Abläufe zu automatisieren. Angetrieben von Edwin AI unterstützt LogicMonitor IT- und Business-Verantwortliche dabei, operativen Aufwand zu reduzieren, Umsätze zu schützen und Innovationen in einer zunehmend komplexen digitalen Welt zu beschleunigen.

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