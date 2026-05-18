Arboris Capital elige a ROYC para ampliar sus capacidades en los mercados privados en la plataforma CapGain

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Arboris Capital Limited («Arboris»), una empresa con sede en DICF dedicada a la gestión de inversiones alternativas y autorizada por la Dubai Financial Services Authority (DFSA), ha anunciado hoy que ha seleccionado a ROYC AB («ROYC»), un proveedor de tecnología e infraestructura para mercados privados, para respaldar el desarrollo continuo de su oferta en mercados privados a través de su plataforma, CapGain.

En el marco de sus continuos esfuerzos por ampliar su presencia en los mercados privados de Oriente Medio, Arboris ha llevado a cabo un análisis estratégico para determinar cómo ampliar aún más su oferta sin comprometer la integridad de su plataforma actual. Como resultado, Arboris ha decidido integrar en CapGain las funciones de acceso a fondos, búsqueda de oportunidades y estructuración de ROYC, complementando así su infraestructura actual.

CapGain es la plataforma de inversión propia de Arboris, diseñada específicamente para facilitar el acceso a oportunidades del mercado privado internacional a los inversores profesionales de la región. CapGain ofrece un proceso de incorporación de inversores y de verificación de identidad (KYC) totalmente digital, una sala de datos virtual segura para la diligencia debida e información detallada sobre los fondos, con el fin de ayudar a los inversores profesionales en la toma de sus propias decisiones de inversión.

Gracias a la colaboración con ROYC, Arboris puede ampliar aún más la variedad y la calidad de las oportunidades de inversión a disposición de sus clientes, al tiempo que refuerza su capacidad para identificar, estructurar y distribuir inversiones en el mercado privado de manera eficiente. Este enfoque permite a Arboris ampliar su plataforma sin aumentar la complejidad operativa, aprovechando las funciones de ROYC en materia de estructuración y captación de fondos como un componente complementario dentro de su ecosistema actual.

«CapGain se creó para satisfacer las necesidades en constante evolución de los inversores profesionales de Oriente Medio, ofreciendo un entorno regulado, transparente y tecnológicamente avanzado para acceder a los mercados privados. Nuestra colaboración con ROYC tiene como objetivo ampliar la gama de oportunidades disponibles a través de la plataforma, al tiempo que mantenemos nuestro enfoque actual en materia de gobernanza y operaciones».

XAVIER REMOND, DIRECTOR EJECUTIVO, ARBORIS CAPITAL

«Esta selección refleja un claro cambio en la forma en que se gestionan los mercados privados. Arboris ha adoptado un enfoque deliberado a la hora de desarrollar y ampliar su plataforma, y nos complace apoyar ese proceso. Al aportar nuestra red de fondos y nuestra experiencia en estructuración, podemos ayudar a Arboris a ampliar el abanico de oportunidades disponibles para los inversores profesionales de Oriente Medio. Esperamos que esta colaboración sea productiva y tenga un gran impacto».

MATHIAS LEIJON, FUNDADOR Y PRESIDENTE DE ROYC

Acerca de ROYC

ROYC AB es un proveedor líder de tecnología e infraestructura para mercados privados que ofrece soluciones integrales en las áreas de captación, estructuración y distribución. Permite a bancos, gestores patrimoniales, administradores de fondos y plataformas de inversión acceder a inversiones en mercados privados y gestionarlas a gran escala, combinando flujos de trabajo digitales, acceso a inversiones y estructuración de fondos en un único modelo operativo.

Acerca de Arboris Capital

Arboris Capital Limited es una empresa constituida en DIFC y autorizada por la DFSA que ofrece a los inversores de todo Oriente Medio acceso a oportunidades en los mercados privados de nivel institucional. A través de su plataforma propia CapGain, Arboris ofrece una experiencia de inversión totalmente integrada que abarca la incorporación de inversores, la infraestructura de diligencia debida y el acceso a fondos, todo ello dentro de una rigurosa estructura normativa.

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