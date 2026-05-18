Arboris Capital choisit ROYC pour renforcer les capacités de sa plateforme CapGain sur les marchés privés

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Arboris Capital Limited (« Arboris »), société basée au DIFC spécialisée dans la structuration d’investissements alternatifs et agréée par la Dubai Financial Services Authority (DFSA), a annoncé aujourd’hui avoir choisi ROYC AB (« ROYC »), fournisseur de technologies et d’infrastructures pour les marchés privés, afin d’accompagner le développement continu de son offre sur les marchés privés via sa plateforme CapGain.

Dans le cadre de ses efforts continus pour développer ses capacités sur les marchés privés au Moyen-Orient, Arboris a mené une analyse stratégique afin d’évaluer les moyens d’élargir davantage son offre tout en préservant l’intégrité de sa plateforme existante. À l’issue de cette analyse, Arboris a choisi d’intégrer à CapGain les capacités de ROYC en matière d’accès aux fonds, de sourcing et de structuration, afin de compléter son infrastructure existante.

CapGain est la plateforme d’investissement exclusive d’Arboris, spécialement conçue pour faciliter l’accès des investisseurs professionnels de la région aux opportunités offertes par les marchés privés internationaux. CapGain propose un processus d’inscription des investisseurs et de vérification KYC entièrement numérique, une salle de données virtuelle sécurisée pour les due diligences, ainsi que des informations détaillées sur les fonds afin d’accompagner les investisseurs professionnels dans leurs propres décisions d’investissement.

Grâce à son partenariat avec ROYC, Arboris pourra élargir et améliorer la qualité des opportunités d’investissement proposées à ses clients, tout en renforçant sa capacité à identifier, structurer et distribuer efficacement des investissements sur les marchés privés. Cette approche permet à Arboris de faire évoluer sa plateforme sans accroître sa complexité opérationnelle, en s’appuyant sur les capacités de ROYC en matière de structuration et de sourcing de fonds, qui viennent compléter son écosystème existant.

« CapGain a été conçue pour répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs professionnels du Moyen-Orient en leur offrant un environnement réglementé, transparent et technologiquement avancé pour accéder aux marchés privés. Notre collaboration avec ROYC vise à élargir l’éventail des opportunités disponibles sur la plateforme, tout en préservant notre approche actuelle en matière de gouvernance et d'exploitation. »

XAVIER REMOND, DIRIGEANT PRINCIPAL, ARBORIS CAPITAL

« Ce choix reflète une évolution claire dans la manière dont les marchés privés sont distribués. Arboris a adopté une approche réfléchie pour développer et faire évoluer sa plateforme, et nous sommes ravis de l'accompagner dans cette démarche. Grâce à notre réseau de fonds et à notre expertise en matière de structuration, nous pouvons aider Arboris à élargir l’éventail des opportunités accessibles aux investisseurs professionnels dans cette région. Nous nous réjouissons à l’idée d’une collaboration productive et porteuse d’impact. »

MATHIAS LEIJON, FONDATEUR ET PRÉSIDENT DE ROYC

À propos de ROYC

ROYC AB est un fournisseur de premier plan de technologies et d’infrastructures pour les marchés privés, proposant des solutions de bout en bout couvrant le sourcing, la structuration et la distribution. La société permet aux banques, aux gestionnaires de fortune, aux administrateurs de fonds et aux plateformes d’investissement d’accéder à des investissements sur les marchés privés et de les gérer à grande échelle, en combinant workflows numériques, accès aux investissements et structuration de fonds au sein d’un modèle opérationnel unique.

À propos d'Arboris Capital

Arboris Capital Limited est une société constituée au sein du Dubai International Financial Centre (DIFC) et agréée par la Dubai Financial Services Authority (DFSA). Elle offre aux investisseurs du Moyen-Orient un accès à des opportunités d’investissement institutionnelles sur les marchés privés. Grâce à sa plateforme propriétaire CapGain, Arboris propose une expérience d’investissement entièrement intégrée, couvrant l’intégration des investisseurs, l’infrastructure de due diligence et l’accès aux fonds, dans un cadre réglementaire solide.

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