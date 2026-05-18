HistoSonics krijgt belangrijke TFDA-goedkeuring in Taiwan, die wereldwijde uitbreiding versnelt

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de ontwikkelaar van het Edison® Histotripsy System en het nieuwe platform voor histotripsietherapie, maakte vandaag bekend dat het van de TFDA (Taiwan Food & Drug Administration) goedkeuring heeft verkregen voor het Edison® System. Dit vormt een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van het bedrijf voor wereldwijde uitbreiding en continue groei in Azië.

Taiwan staat alom aangeschreven als een van de meest geavanceerde en strategisch belangrijke markten in de regio voor medische hulpmiddelen, bekend voor zijn strikte regelgeving en zeer innovatieve artsengemeenschap. Het proces voor TFDA-goedkeuring omvatte een gedetailleerde review van het pakket voor klinische en regelgevende registratieaanvraag en werd afgerond met een unaniem akkoord van de leden van het comité.

