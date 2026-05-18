Arboris Capital wählt ROYC für den Ausbau der Private-Markets-Fähigkeiten auf der CapGain-Plattform

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Arboris Capital Limited („Arboris”), ein in der DIFC ansässiges Unternehmen, das alternative Anlagen vermittelt und von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) zugelassen ist, gab heute bekannt, dass es ROYC AB („ROYC“), einen Technologie- und Infrastrukturanbieter für private Märkte, ausgewählt hat, um die weitere Entwicklung seines Angebots für private Märkte über seine Plattform CapGain zu unterstützen.

Im Rahmen seiner fortlaufenden Bemühungen, seine Kompetenzen im Bereich der privaten Märkte im gesamten Nahen Osten auszubauen, hat Arboris eine strategische Überprüfung durchgeführt, um zu ermitteln, wie das Angebot weiter ausgebaut werden kann, ohne die Integrität der bestehenden Plattform zu beeinträchtigen. Als Ergebnis hat sich Arboris dafür entschieden, die Kompetenzen von ROYC in den Bereichen Fondszugang, Sourcing und Strukturierung in CapGain zu integrieren und damit die bestehende Infrastruktur zu ergänzen.

CapGain ist die firmeneigene Investitionsplattform von Arboris, die speziell entwickelt wurde, um den Zugang zu internationalen Private-Market-Anlagen für professionelle Anleger in der Region zu erleichtern. CapGain bietet eine vollständig digitale Anleger-Onboarding- und KYC-Prozesse, einen sicheren virtuellen Datenraum für die Due Diligence sowie detaillierte Fondsinformationen, um professionelle Anleger bei ihren eigenen Investitionsentscheidungen zu unterstützen.

Durch die Partnerschaft mit ROYC kann Arboris die Bandbreite und Qualität der für Kunden verfügbaren Anlagechancen weiter ausbauen und gleichzeitig seine Fähigkeit stärken, Private-Market-Investments effizient zu akquirieren, zu strukturieren und zu vertreiben. Dieser Ansatz ermöglicht es Arboris, seine Plattform zu skalieren, ohne die operative Komplexität zu erhöhen, indem die Fonds-Strukturierungs- und Akquisitionskompetenzen von ROYC als ergänzende Ebene innerhalb des bestehenden Ökosystems genutzt werden.

„CapGain wurde entwickelt, um den sich wandelnden Bedürfnissen professioneller Anleger im Nahen Osten gerecht zu werden – und bietet ein reguliertes, transparentes und technologisch fortschrittliches Umfeld für den Zugang zu privaten Märkten. Unsere Zusammenarbeit mit ROYC zielt darauf ab, das Spektrum der über die Plattform verfügbaren Möglichkeiten zu erweitern und gleichzeitig unseren bestehenden Ansatz in Bezug auf Governance und Betrieb beizubehalten.“

XAVIER REMOND, SENIOR EXECUTIVE OFFICER, ARBORIS CAPITAL

„Diese Entscheidung spiegelt einen deutlichen Wandel in der Art und Weise wider, wie private Märkte bereitgestellt werden. Arboris hat bei dem Aufbau und der Skalierung seiner Plattform einen wohlüberlegten Ansatz verfolgt, und wir freuen uns, diesen Weg zu unterstützen. Durch die Einbringung unseres Fondsnetzwerks und unserer Strukturierungskompetenz können wir Arboris dabei helfen, das Angebot an Möglichkeiten für professionelle Anleger im Nahen Osten zu erweitern. Wir freuen uns auf eine produktive und wirkungsvolle Zusammenarbeit.“

MATHIAS LEIJON, GRÜNDER & PRÄSIDENT, ROYC

Über ROYC

ROYC AB ist ein führender Technologie- und Infrastrukturanbieter für private Märkte, der End-to-End-Lösungen für die Beschaffung, Strukturierung und den Vertrieb anbietet. Das Unternehmen ermöglicht es Banken, Vermögensverwaltern, Fondsverwaltern und Anlageplattformen, in großem Umfang auf private Marktinvestitionen zuzugreifen und diese zu verwalten, indem es digitale Arbeitsabläufe, Anlagezugang und Fondsstrukturierung in einem einzigen Betriebsmodell vereint.

Über Arboris Capital

Arboris Capital Limited ist ein im DIFC eingetragenes und von der DFSA zugelassenes Unternehmen, das Anlegern im gesamten Nahen Osten Zugang zu institutionellen Private-Market-Anlagemöglichkeiten bietet. Über seine proprietäre CapGain-Plattform bietet Arboris ein vollständig integriertes Anlageerlebnis, das die Anleger-Onboarding, die Due-Diligence-Infrastruktur und den Fondszugang innerhalb eines robusten regulatorischen Rahmens umfasst.

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