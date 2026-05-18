HistoSonics recibe una aprobación histórica de la TFDA en Taiwán y acelera su expansión global
HistoSonics recibe una aprobación histórica de la TFDA en Taiwán y acelera su expansión global
MINEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, desarrollador de la novedosa plataforma de terapia de histotripsia y sistema de histotripsia Edison®, anunció hoy que ha recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán (TFDA) para el sistema Edison®, en lo que representa un hito importante en los esfuerzos de expansión globales de la empresa y su crecimiento continuo en el continente asiático.
Taiwán es ampliamente considerado uno de los mercados de dispositivos médicos más avanzados y estratégicamente importantes de la región, conocido por sus estándares regulatorios estrictos y una comunidad médica altamente innovadora. El proceso de aprobación de la TFDA incluyó una revisión detallada del paquete de presentación clínica y regulatoria de la empresa y concluyó con el acuerdo unánime de los miembros del comité.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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