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HistoSonics recibe una aprobación histórica de la TFDA en Taiwán y acelera su expansión global

Discover Non-Invasive Histotripsy

MINEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, desarrollador de la novedosa plataforma de terapia de histotripsia y sistema de histotripsia Edison®, anunció hoy que ha recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán (TFDA) para el sistema Edison®, en lo que representa un hito importante en los esfuerzos de expansión globales de la empresa y su crecimiento continuo en el continente asiático.

Taiwán es ampliamente considerado uno de los mercados de dispositivos médicos más avanzados y estratégicamente importantes de la región, conocido por sus estándares regulatorios estrictos y una comunidad médica altamente innovadora. El proceso de aprobación de la TFDA incluyó una revisión detallada del paquete de presentación clínica y regulatoria de la empresa y concluyó con el acuerdo unánime de los miembros del comité.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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