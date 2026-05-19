Sureshot.io choisit Vonage pour optimiser l'engagement client de nouvelle génération grâce à des fonctionnalités de messagerie avancées

HOLMDEL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, une filiale d'Ericsson (NASDAQ : ERIC), a annoncé aujourd'hui que Sureshot.io, fournisseur de logiciels de marketing et de productivité, a choisi Vonage pour booster ses solutions d'engagement client de nouvelle génération. Sureshot.io utilise désormais l'API Vonage Messages pour proposer des expériences de messagerie plus dynamiques et interactives à ses clients du monde entier.

Sureshot.io, qui s'intègre aux principales plateformes d'automatisation marketing, migre un volume important de son traffic SMS et MMS vers Vonage proposant une messagerie de marque plus riche et personnalisée via RCS, permettant ainsi aux entreprises une meilleure interaction client et des performances de campagne accrues.

« Les clients de Sureshot.io ont besoin de solutions fiables et innovantes pour cibler leur public et obtenir des résultats concrets grâce à leurs campagnes marketing », a déclaré Russ Hammond, général manager de Sureshot.io. « Les API de Vonage nous proposent une technologie évolutive pour migrer notre trafic de messagerie existant, tout en nous aidant à façonner l'avenir de l'engagement client grâce à une messagerie intégrée et programmable. Une approche consultative et une assistance dédiée fournies par Vonage seront essentielles pour optimiser notre plateforme et créer davantage de valeur pour nos clients. »

Grâce à l'intégration de l'API Vonage Messages, Sureshot.io est désormais en mesure de déployer plus facilement ses services de messagerie à l'échelle mondiale tout en garantissant un meilleur taux de livraison. Cette intégration permettra à Sureshot.io d'offrir des prix plus prévisibles aux entreprises de toutes tailles, tous secteurs confondus.

« Le partenariat de Vonage avec Sureshot.io indique une forte demande de solutions de messagerie plus intelligentes et plus performantes, capables de générer des résultats marketing concrets », a déclaré Christophe Van de Weyer, président et directeur de la division commerciale API. « Grâce aux API de Vonage, Sureshot.io est en mesure d'aider ses clients en entreprise à élaborer des stratégies d'engagement multicanal efficaces et à tisser des liens plus étroits grâce à une messagerie plus fiable, percutante et sécurisée. »

À propos de Vonage

Vonage, qui fait partie d’Ericsson, crée des technologies qui permettent aux entreprises et aux développeurs de mener la prochaine ère de la transformation numérique. Ses plateformes et outils basés sur l’IA permettent de créer de nouvelles valeurs et d’offrir des expériences client innovantes sur les réseaux mobiles et dans le cloud.

Le portefeuille technologique de l’entreprise inclut des API réseau, des solutions CPaaS, CCaaS et UCaaS. Reconnue par les entreprises de tous les secteurs et adoptée par les développeurs du monde entier, Vonage s’engage à réinventer chaque interaction numérique.

Vonage est une filiale à 100 % d'Ericsson (NASDAQ : ERIC) exploitée au sein du secteur d'activité Global Communications Platform (BGCP) du groupe Ericsson. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vonage.com et suivez @Vonage.

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À propos de Sureshot

Sureshot conçoit et déploie des solutions marketing destinées aux professionnels du B2B qui leur permettent d'exploiter au mieux leurs applications, leurs données et leurs campagnes. Libérer le potentiel de la fonction marketing permet aux équipes d'obtenir de meilleurs résultats, d'optimiser leurs campagnes et de bien cibler leurs publics. Nos cas d'utilisation et nos solutions donnent accès à de multiples plateformes et sources de données hétérogènes. Sureshot aide les marketeurs à être plus performants, plus rapidement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sureshot.io.

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