Gradiant gibt eine Serie-E-Finanzierung mit einer Unternehmensbewertung von 2 Milliarden US-Dollar bekannt, um die Expansion in den Bereichen KI, Halbleiter und industrielle Wasserinfrastruktur voranzutreiben

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gradiant gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie E bekannt, bei der das Unternehmen mit 2 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Die Finanzierungsrunde wurde von Safar Partners und dem Hostplus Superannuation Fund angeführt, unter Beteiligung von ClearVision Ventures und weiteren internationalen Investoren.

Die Finanzierung wird die weitere weltweite Expansion von Gradiant unterstützen, einschließlich strategischer Akquisitionen, beschleunigter Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in den Ausbau der operativen Kapazitäten und die Vorbereitung auf den Börsengang. Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer beispiellosen geschäftlichen Dynamik bei Gradiant, die durch das rasante Wachstum in den Bereichen KI-Infrastruktur, Halbleiterfertigung und anderen systemrelevanten Branchen, die fortschrittliche Wasseraufbereitungslösungen erfordern, vorangetrieben wird.

Gradiant verzeichnet den größten Auftragsbestand und die stärkste Projektpipeline in der Unternehmensgeschichte, mit deutlichem Wachstum in den Bereichen Rechenzentren, Halbleiterfabriken und Energieversorgung, während das Geschäft des Unternehmens in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Petrochemie, Bergbau und Energie weiterhin stark ist. Da die KI-Infrastruktur in Rekordgeschwindigkeit wächst, hat sich Wasser als einer der entscheidenden Engpässe für ihr Wachstum, ihre Zuverlässigkeit und ihre Nachhaltigkeit herausgestellt.

Die proprietären Technologien von Gradiant, die auf der digitalen KI-Plattform des Unternehmens basieren, ermöglichen es Kunden in den systemrelevanten Branchen weltweit, die Wasserversorgung sicherzustellen, die Wasserwiederverwendung zu maximieren, die Abwasserableitung zu minimieren und den Energieverbrauch in einigen der wasserintensivsten Betriebe der Welt zu senken. In den letzten Jahren hat sich Gradiant zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Geschichte der Wasserwirtschaft entwickelt, was vor allem auf sein einzigartiges Technologieportfolio, sein vertikal integriertes Geschäftsmodell und seine unkonventionelle Unternehmensführung zurückzuführen ist.

„Künstliche Intelligenz verändert die Weltwirtschaft grundlegend, doch hinter jedem Chip und jedem Rechenzentrum verbirgt sich ein enormer und stetig wachsender Wasserbedarf“, sagte Anurag Bajpayee, Mitbegründer und Executive Chairman von Gradiant. „Gradiant steht im Zentrum dieses Wandels. Wir lösen die weltweit wichtigsten Herausforderungen im Bereich Wasser und ermöglichen es systemrelevanten Branchen, zuverlässig und nachhaltig zu wachsen. Diese neue Finanzierung verschafft uns mehr Spielraum, um schneller zu expandieren, unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu verstärken und den Aufbau des führenden Wasserunternehmens des KI-Zeitalters fortzusetzen.“

„Das Zusammenspiel von KI-Infrastruktur, Wachstum in der Halbleiterfertigung, industrieller Nachhaltigkeit und Wasserknappheit schafft eine einmalige Chance“, sagte David Elia, CEO des Hostplus Superannuation Fund. „Wir freuen uns darauf, Gradiant in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und dabei auf seiner umfassenden technologischen Führungsposition, seiner bewährten Umsetzungsstärke und seiner starken Marktdynamik aufzubauen.“

„Gradiant ist das einzige Wasserunternehmen mit einer wirklich einzigartigen Technologie, das rentabel und in großem Maßstab operiert und einige der weltweit größten und wichtigsten Unternehmen beliefert“, sagte Nader Motamedy, Managing Partner bei Safar Partners. „Wir sind stolz darauf, mit Gradiant zusammenzuarbeiten, das sich zu einem der weltweit bedeutendsten Unternehmen im Bereich der Industrietechnologie entwickelt.“

Über Gradiant

Gradiant ist eine andere Art von Wasserunternehmen. Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und proprietären End-to-End-Lösungen für die Wasser- und Abwasserwirtschaft, die von führenden Experten der Wasserbranche entwickelt wurden, bedient das Unternehmen weltweit wichtige Industriezweige, darunter Halbleiter, Rechenzentren, erneuerbare Energien, Lebensmittel und Getränke, Petrochemie, Pharmazie, Bergbau und kritische Mineralien. Das am MIT gegründete und in Boston ansässige Unternehmen Gradiant hat eines der branchenweit umfassendsten Portfolios an innovativen Technologien entwickelt, die den Wasserverbrauch und die Abwassermenge senken, wertvolle Ressourcen zurückgewinnen und Abwasser in Trinkwasser umwandeln. Erfahren Sie mehr unter www.gradiant.com.

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