Valerio Therapeutics annonce la signature d’une term-sheet engageante en vue d’une collaboration et d’une licence exclusive avec une société de biotechnologie en phase d’amorçage

VILLEJUIF, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Valerio Therapeutics (FR0010095596 – ALVIO), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de plateformes technologiques dédiées à l’administration ciblée de thérapies innovantes (la « Société »), annonce avoir conclu une term-sheet engageante avec une société de biotechnologie opérant actuellement en mode furtif, définissant les principales modalités d’une collaboration et d’une licence exclusive mondiale. Les termes définitifs restent sous réserve de la signature du contrat définitif de collaboration et de licence.

Aux termes de la term-sheet engageante, Valerio appliquera sa plateforme propriétaire V-Body, combinant découverte d’anticorps à domaine unique, chimie et capacités de conjugaison d’oligonucléotides, afin de découvrir et générer de nouveaux composés thérapeutiques ciblés contre des cibles de collaboration sélectionnées. Valerio pilotera et assumera la responsabilité de la phase de recherche et de découverte, tandis que son partenaire assumera l’entière responsabilité du développement mondial ultérieur, de la fabrication et de la commercialisation.

Aux termes de la term-sheet engageante, Valerio serait éligible à recevoir des paiements d’étapes potentiels agrégés de maximum 200 millions de dollars US, ainsi que des redevances échelonnées, sous réserve de la signature d’un accord définitif, de la réalisation d’événements spécifiés et des autres modalités applicables.

« Cette collaboration envisagée représente une validation importante de la plateforme intégrée de Valerio ainsi que de la qualité de la science et du savoir-faire développés par notre équipe. S’associer à une société de ce calibre renforce notre conviction que la technologie V-Body de Valerio peut répondre à des opportunités thérapeutiques hautement pertinentes et générer de la valeur grâce à des partenariats ciblés et non dilutifs. » a déclaré Julien Miara, Directeur Général de la Société.

Bien que l’identité du partenaire demeure confidentielle, Valerio estime que la qualité de son actionnariat et son positionnement sur un domaine thérapeutique actif et commercialement attractif font de cette collaboration envisagée une opportunité stratégique majeure pour la Société.

Pour Valerio, cette term-sheet engageante constitue une étape significative dans l’exécution de son modèle économique fondé sur ses plateformes. Elle apporte un soutien financier non dilutif aux activités de recherche de la Société, crée un potentiel de valeur en aval et démontre davantage l’attractivité de la plateforme de Valerio auprès d’acteurs sophistiqués des secteurs biotechnologique et pharmaceutique.

Cette transaction s’inscrit également dans la stratégie de Valerio consistant à combiner l’avancement interne de programmes propriétaires sélectionnés avec des partenariats, des opérations de licence et la création de NewCos dédiées à des cibles tissulaires ou applications thérapeutiques additionnelles.

Valerio Therapeutics fournira de nouvelles informations en temps utile, notamment lors de la signature de l’accord complet de collaboration et de licence, conformément à ses obligations au titre de la term-sheet engageante et aux obligations réglementaires applicables.

À propos de Valerio Therapeutics

Valerio Therapeutics (FR0010095596 – ALVIO) est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de plateformes technologiques dédiées à l’administration ciblée de thérapies innovantes. La Société est cotée sur Euronext Growth Paris. Pour plus d’informations : www.valeriotherapeutics.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant Valerio Therapeutics et ses activités. Ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses que Valerio Therapeutics considère comme raisonnables. Toutefois, il ne peut être garanti que ces déclarations prospectives se révéleront exactes, dès lors qu’elles sont soumises à de nombreux risques, notamment ceux décrits dans le rapport financier annuel 2025 publié le 28 avril 2026 et disponible sur le site internet de Valerio Therapeutics, ainsi qu’aux évolutions des conditions économiques, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Valerio Therapeutics opère.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont également soumises à des risques qui ne sont pas encore connus de Valerio Therapeutics ou qui ne sont pas actuellement considérés comme significatifs par Valerio Therapeutics. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire les résultats, la situation financière, la performance ou les réalisations effectifs de Valerio Therapeutics à différer de manière significative de ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription, d’actions Valerio Therapeutics dans quelque pays que ce soit. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des lois et réglementations locales. Tout destinataire du présent communiqué de presse doit s’informer de ces restrictions locales et s’y conformer.