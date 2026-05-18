Arboris Capital kiest ROYC om de mogelijkheden op het gebied van private markten op het CapGain-platform uit te breiden

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Arboris Capital Limited (" Arboris "), heeft vandaag bekendgemaakt dat het ROYC AB (" ROYC "), een leverancier van technologie en infrastructuur voor de private markten, heeft gekozen om de verdere ontwikkeling van zijn aanbod op de private markten te ondersteunen via zijn platform CapGain. Arboris is gevestigd in het internationale financiële centrum van Dubai (DIFC) en faciliteert alternatieve beleggingen onder een vergunning van de Dubai Financial Services Authority (DFSA).

In het kader van zijn voortdurende inspanningen om zijn activiteiten op de particuliere markten in het Midden-Oosten uit te breiden, onderzocht Arboris hoe het zijn aanbod strategisch verder kon uitbreiden zonder afbreuk te doen aan de integriteit van zijn bestaande platform. Het besloot daarom de mogelijkheden van ROYC op het gebied van fondstoegang, sourcing en structurering in CapGain te integreren, als aanvullng op de bestaande infrastructuur.

CapGain is het eigen beleggingsplatform van Arboris, dat speciaal is ontwikkeld om professionele beleggers in de regio toegang te bieden tot kansen op de internationale particuliere markt. CapGain biedt een volledig digitaal onboardingproces en KYC-procedure voor beleggers, een beveiligde virtuele dataroom voor due diligence en gedetailleerde fondsinformatie om professionele beleggers te ondersteunen bij hun eigen beleggingsbeslissingen.

Dankzij de samenwerking met ROYC kan Arboris het aanbod en de kwaliteit van de beleggingsmogelijkheden voor zijn klanten verder uitbreiden en tegelijkertijd zijn vermogen versterken om beleggingen op de particuliere markt efficiënt te vinden, te structureren en te distribueren. Met deze aanpak kan Arboris zijn platform vergroten waarbij het gebruikmaakt van de capaciteiten van ROYC op het gebied van fondsstructurering en het vinden van beleggingskansen als een aanvullende laag binnen zijn bestaande ecosysteem, zonder dat dit tot meer operationele complexiteit leidt.

"Met CapGain wijllen wij inspelen op de veranderende behoeften van professionele beleggers in het Midden-Oosten. Het is opgezet om een gereguleerde, transparante en technologisch geavanceerde omgeving voor toegang tot particuliere markten te bieden. Onze samenwerking met ROYC is bedoeld om het aanbod aan mogelijkheden via het platform te vergroten, waarbij we onze aanpak op het gebied van governance en bedrijfsvoering voortzetten."

XAVIER REMOND, SENIOR EXECUTIVE OFFICER, ARBORIS CAPITAL

"Deze keuze geeft een duidelijke verschuiving weer in de manier waarop particuliere markten worden aangeboden. Arboris heeft bewust gekozen voor een weloverwogen aanpak bij het opbouwen en uitbreiden van zijn platform. We zijn verheugd dat we die ontwikkeling mogen ondersteunen. Door ons fondsennetwerk en onze expertise op het gebied van structurering in te brengen, kunnen we Arboris helpen het aanbod aan kansen voor professionele beleggers in het Midden-Oosten te vergroten. We kijken uit naar een vruchtbare en impactvolle samenwerking."

MATHIAS LEIJON, OPRICHTER EN VOORZITTER, ROYC

Over ROYC

ROYC AB is een toonaangevende leverancier van technologie en infrastructuur voor de particuliere markten, die totaaloplossingen biedt op het gebied van sourcing, structurering en distributie. Met zijn oplossingen kunnen banken, vermogensbeheerders, fondsbeheerders en beleggingsplatforms op grote schaal toegang krijgen tot beleggingen op de particuliere markten en deze beheren, door digitale workflows, toegang tot beleggingen en fondsstructurering in één enkel bedrijfsmodel te combineren.

Over Arboris Capital

Arboris Capital Limited is een in het DIFC geregistreerd en door de DFSA erkend bedrijf dat beleggers in het Midden-Oosten toegang biedt tot beleggingskansen op de particuliere markt van institutionele kwaliteit. Via zijn eigen CapGain-platform biedt Arboris een volledig geïntegreerde beleggingservaring, waaronder onboarding van beleggers, infrastructuur voor due diligence en toegang tot fondsen, binnen een robuust regelgevingskader.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.