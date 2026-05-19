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Sureshot.io wählt Vonage, um Kundeninteraktionen der nächsten Generation durch erweiterte Messaging-Funktionen zu fördern

Sureshot.io migriert hohe Volumina seines SMS- und MMS-Traffics zur Bereitstellung reichhaltiger markengebundener Messaging-Dienste (RCS) mit Vonage

HOLMDEL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, ein Unternehmen der Ericsson-Gruppe (NASDAQ: ERIC), gab heute bekannt, dass Sureshot.io, ein Anbieter von Marketing- und Produktivitätssoftware, Vonage ausgewählt hat, um seine Kundeninteraktionslösungen der nächsten Generation zu unterstützen. Sureshot.io nutzt jetzt die Vonage Messages API, um seinen Kunden weltweit dynamischere, interaktive Messaging-Erfahrungen zu bieten.

Sureshot.io lässt sich mit größeren Marketing-Automatisierungsplattformen integrieren und verschiebt ein hohes Volumen seines SMS- und MMS-Traffics zu Vonage, um reichhaltigeres, markengebundenes Messaging über RCS zu ermöglichen, das die Kundeninteraktion und die Kampagnenleistung von Unternehmen fördert.

„Die Kunden von Sureshot.io brauchen zuverlässige und innovative Möglichkeiten, andere Menschen zu erreichen und ein gewinnbringendes Marketing zu fördern“, sagte Russ Hammond, General Manager bei Sureshot.io. „Die APIs von Vonage bieten uns eine skalierbare Technologie, um unseren bestehenden Messaging-Traffic zu migrieren und gleichzeitig die Zukunft der Kundeninteraktion mit integriertem, programmierbarem Messaging zu gestalten. Der beratende Ansatz und dedizierte Support von Vonage werden wesentlich dazu beitragen, unsere Plattform zu optimieren und einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.“

Durch die Integration von Vonage Messages API kann Sureshot.io seine Messaging-Dienste jetzt ganz einfach weltweit skalieren und die Zustellung verbessern. Dies ermöglicht Sureshot.io auch besser kalkulierbare Preise für große und kleine Unternehmen in verschiedenen Branchen.

„Die Partnerschaft zwischen Vonage und Sureshot.io zeigt eine klare Nachfrage nach intelligenteren und reichhaltigeren Messaging-Lösungen, die messbare Marketingergebnisse liefern“, sagte Christophe Van de Weyer, President und Leiter der Geschäftseinheit API. „Indem Sureshot.io die Vonage-APIs nutzt, kann es seinen Unternehmenskunden durch zuverlässigeres, wirkungsvolleres und sichereres Messaging helfen, effektive Multichannel-Interaktionsstrategien zu entwickeln und engere Beziehungen aufzubauen.“

Über Vonage

Vonage, ein Teil von Ericsson, entwickelt Technologien, die Unternehmen und Entwickler in die Lage versetzen, in der nächsten Ära der digitalen Transformation eine führende Rolle zu übernehmen. Seine KI-gestützten Plattformen und Tools ermöglichen neue Wertschöpfung und innovative Kundenerlebnisse über Mobilfunknetze und die Cloud hinweg.

Das Technologieportfolio des Unternehmens umfasst Netzwerk-APIs, CPaaS-, CCaaS- und UCaaS-Lösungen. Vonage genießt das Vertrauen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und wird von Entwicklern auf der ganzen Welt geschätzt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede digitale Interaktion neu zu gestalten.

Vonage ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und ist innerhalb des Geschäftsbereichs Global Communications Platform (BGCP) der Ericsson Group tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.vonage.com und folgen Sie @Vonage.

Copyright © 2026 Vonage. Alle Rechte vorbehalten. VONAGE®, das V-Logo und andere Vonage-Marken sind eingetragene Marken von Vonage oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Über Sureshot

Sureshot befasst sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Marketinglösungen für B2B-Vermarkter, damit sie mehr aus ihren Apps, Daten und Kampagnen herausholen können. Durch die Nutzung der Marketingfunktion können Marketingteams bessere Ergebnisse fördern, Kampagnen verbessern und die richtigen Zielgruppen erreichen. Unsere Anwendungsfälle und Lösungen können mit verschiedenen Plattformen und mehreren unterschiedlichen Datenquellen integriert werden. Sureshot hilft Vermarktern, schneller mehr zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie auf sureshot.io.

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