Hitachi gibt strategische Partnerschaft mit Anthropic bekannt, um „Lumada 3.0“ durch innovative KI-Technologien zu stärken

SANTA CLARA, Kalifornien, & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, „Hitachi“) gab heute eine strategische Partnerschaft mit Anthropic PBC („Anthropic“) bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der KI-Sicherheitsforschung und vertrauenswürdiger KI-Modelle, um das Geschäftsmodell „Lumada 3.0“ weiter zu stärken.

Da sich künstliche Intelligenz über den Cyberspace hinaus weiterentwickelt und nun direkt auf reale Systeme einwirkt – auch bekannt als physische KI –, wächst die Nachfrage nach einem sicheren und nahtlosen Einsatz von KI in unternehmenskritischen Umgebungen rasant.

Durch diese Allianz werden Hitachis fundiertes Fachwissen, das in mehr als 110 Jahren gewachsen ist, sowie seine Expertise in den Bereichen IT, OT (Operational Technology) und Produkte mit den bahnbrechenden KI-Kompetenzen von Anthropic vereint. Gemeinsam werden die Unternehmen die Weiterentwicklung von Systemtechnik, Betrieb und Cybersicherheit in kritischen Infrastruktursektoren wie Energie, Verkehr, Fertigung und Finanzen vorantreiben. Durch die Ermöglichung eines sichereren, widerstandsfähigeren und intelligenteren Betriebs dieser Infrastrukturen wird die Partnerschaft dazu beitragen, die KI-Transformation (AX) für Kunden und die Gesellschaft insgesamt voranzutreiben.

Um die Wertschöpfung für die Kunden zu maximieren, werden Hitachi und Anthropic auch die Transformation innerhalb der eigenen Unternehmensstrukturen von Hitachi vorantreiben. Hitachi wird fortschrittliche KI, darunter die Claude-Modelle von Anthropic, in allen Geschäftsprozessen für seine rund 290.000 Mitarbeiter weltweit einsetzen, um die Produktivität deutlich zu steigern. Parallel dazu werden die beiden Unternehmen gemeinsam Talentprogramme entwickeln und umsetzen, um rund 100.000 Fachkräfte im Bereich KI auszubilden. Hitachi bezeichnet diese umfassende interne Umstrukturierung als „Customer Zero“ und nutzt die gewonnenen Erkenntnisse und bewährten Verfahren, um HMAX by Hitachi weiterzuentwickeln – eine Lösungssuite der nächsten Generation, die die Leistungsfähigkeit der KI in die soziale Infrastruktur einbringt.

Als treibende Kraft für die Wertschöpfung für Kunden in über 190 Ländern und zur weltweiten Förderung der eigenen Transformation wird Hitachi das „Frontier AI Deployment Center“ einrichten, eine globale Organisation, die sich über Nordamerika, Europa und Asien erstreckt. Als erste Initiative wird das Center ein gemeinsames Team ins Leben rufen, das sich aus den Experten für angewandte KI von Anthropic und den Spezialisten von Hitachi aus den Bereichen IT, OT, Produkte und Cybersicherheit zusammensetzt und so die Stärken und das Fachwissen beider Unternehmen bündelt.

In Zukunft wird Hitachi dieses Center als Grundlage nutzen, um Best Practices für den Einsatz im Unternehmensmaßstab zu etablieren, die Wertschöpfung an den Frontlinien der Kunden zu beschleunigen und durch die sichere und skalierbare Implementierung von Frontier-KI zur Verwirklichung einer harmonischen Gesellschaft beizutragen.

Hintergrund

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasch von einem auf digitale Bereiche beschränkten Werkzeug hin zu Technologien, die direkt mit realen Systemen interagieren und diese steuern. Dieser Wandel hin zur physischen KI eröffnet beispiellose Möglichkeiten zur Bewältigung dringender gesellschaftlicher Herausforderungen, darunter Arbeitskräftemangel und die zunehmende Belastung von Mitarbeitern an vorderster Front in Branchen wie der Fertigung, der Instandhaltung und dem Infrastrukturbetrieb.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich sozialer Innovation betrachtet Hitachi diesen Wandel als eine wichtige Aufgabe. Hitachi treibt sein Geschäftsmodell „Lumada 3.0“ voran, das Daten aus weltweit eingesetzten IT-, OT- und Produktlösungen mit fundiertem Fachwissen und KI verbindet, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Da KI jedoch immer tiefer in die reale Infrastruktur und den realen Betrieb eingebettet wird, sind ein außergewöhnlich hohes Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen unerlässlich. Durch diese strategische Partnerschaft mit Anthropic – dem Anbieter des fortschrittlichen KI-Modells Claude, das diese Anforderungen erfüllt und über eine starke Erfolgsbilanz im Unternehmensbereich verfügt – wird Hitachi seine HMAX-Lösungen weiter stärken, die das Geschäftsmodell „Lumada 3.0“ verkörpern und die Befähigung von Mitarbeitern an vorderster Front beschleunigen.

Strategische Initiativen

1. Beschleunigung von AX durch die Integration von Anthropics „Claude“ und den Kompetenzen von Hitachi

Durch die Kombination der fortschrittlichen Funktionen zur Codegenerierung und -analyse von Anthropics „Claude“ mit Hitachis Fachkompetenz im Bereich Systemengineering in geschäftskritischen Bereichen wird die Partnerschaft zu erheblichen Effizienz- und Qualitätssteigerungen bei der Systementwicklung und im Systembetrieb der Kunden führen. Dies wird die digitale Transformation der Kunden maßgeblich unterstützen und die rasche Einführung neuer Dienste sowie die Förderung einer datengesteuerten Geschäftstransformation in sich schnell verändernden Marktumgebungen ermöglichen. Darüber hinaus wird die Partnerschaft die Cybersicherheit in kritischen Infrastruktursektoren wie dem Finanzwesen, dem Transportwesen sowie der Stromübertragung und -verteilung verbessern. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Cyber Center of Excellence von Hitachi und Anthropic werden die Unternehmen ihre Fähigkeiten im Bereich der Erkennung und Abwehr von Cyberbedrohungen ausbauen, die Cyberresilienz der sozialen Infrastruktur grundlegend stärken und eine robuste Umgebung für den sicheren Einsatz von KI schaffen.

2. Unternehmensweite Transformation bei Hitachi

Hitachi strebt an, zu einem der weltweit größten Unternehmensnutzer von Claude zu werden und fortschrittliche KI in allen Geschäftsprozessen für rund 290.000 Mitarbeiter einzusetzen.

Dazu gehören:

Reduzierung des Entwicklungsaufwands in der Softwareentwicklung

Steigerung der Effizienz in den Unternehmensfunktionen

Automatisierung von Wartungs- und Betriebsprozessen in Hardwareumgebungen

Indem Hitachi den Einsatz von KI über den Bereich der Ingenieure hinaus auf Geschäftsbereiche wie Vertrieb und Planung ausweitet, wird das Unternehmen die unternehmensweite Transformation beschleunigen. Parallel dazu wird ein groß angelegtes Programm zur Personalentwicklung gestartet, das es rund 100.000 Mitarbeitern ermöglichen soll, sich zu KI-Fachkräften zu entwickeln, die fest in den täglichen Geschäftsbetrieb eingebunden sind. Die aus dieser „Customer Zero“-Initiative gewonnenen Erkenntnisse werden kontinuierlich in das Kundenangebot einfließen.

3. HMAX durch bahnbrechende KI weiterentwickeln

Durch die Kombination seiner OT- und Produktkompetenz mit fortschrittlicher KI wird Hitachi die HMAX-Lösungen weiter verbessern. Die hochentwickelten Schlussfolgerungsfähigkeiten von Claude werden in HMAX integriert, um die KI-Anwendungen in unternehmenskritischen Umgebungen zu erweitern. Dazu gehört die:

Verbesserung einer intuitiven Anlagenverwaltung durch Interaktion in natürlicher Sprache, um Ausfallzeiten zu minimieren

Optimierung von Wartungsarbeiten durch fortschrittliche Algorithmen zur Kostensenkung

Diese Funktionen werden unmittelbar zu einer höheren Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Betriebsabläufe und der Infrastruktur unserer Kunden beitragen.

4. Beschleunigung der Wertschöpfung durch das Frontier AI Deployment Center

Das Frontier AI Deployment Center wird als Kernstück von Hitachis Ökosystem für die Zusammenarbeit im Bereich KI dienen. Ausgehend von einem gemeinsamen Team aus rund 100 Experten – dessen Zahl im Laufe der Zeit voraussichtlich auf 300 anwachsen wird – wird diese Organisation folgende Aufgaben vorantreiben:

die gemeinsame Entwicklung konkreter Anwendungsfälle für KI

den Einsatz fortschrittlicher KI-Technologien in der Praxis

die Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation

Stellungnahme von Jun Abe, Executive Vice President und Head of Digital Systems & Services Sector bei Hitachi

„Im Rahmen unseres Geschäftsbereichs für soziale Innovation leistet Hitachi seit langem einen Beitrag zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft. Angesichts der Tatsache, dass sich die Herausforderungen für Mitarbeiter an vorderster Front aufgrund des Arbeitskräftemangels zunehmend verschärfen, freuen wir uns sehr, dass Hitachi durch diese strategische Partnerschaft gemeinsam mit Anthropic Lösungen für Kunden- und gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln kann, indem wir die bewährte KI-Technologie von Anthropic mit Hitachis Fachkompetenz in geschäftskritischen Bereichen sowie unseren IT-, OT- und Produktkompetenzen kombinieren. Als weltweit führendes Unternehmen, das die soziale Infrastruktur kontinuierlich mit digitalen Technologien innoviert und fortschrittliche KI selbst als Anwender nutzt, werden wir den Wandel an den Arbeitsplätzen unserer Kunden beschleunigen und eine echte digitale Transformation in der realen Welt vorantreiben, um gemeinsam eine harmonische Gesellschaft zu verwirklichen.“

Über HMAX & Lumada

Hinweis zum Markenrecht: Alle Marken und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Geschäftsbereich „Social Innovation Business“ (SIB), der IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, strebt Hitachi danach, weltweit führend bei der kontinuierlichen Transformation der sozialen Infrastruktur durch Digitalisierung zu sein und so zu einer harmonischen Gesellschaft beizutragen, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Gleichgewicht stehen. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energy, Mobility und Connective Industries – sowie mit einer strategischen SIB-Geschäftseinheit, die sich auf neue Wachstumsbereiche konzentriert. Mit Lumada als Kernstück schafft Hitachi Mehrwert, indem es Daten, Technologie und Fachwissen kombiniert, um Herausforderungen für Kunden und die Gesellschaft zu lösen. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 (endete am 31. März 2026) belief sich auf insgesamt 10.586,7 Milliarden Yen, bei 606 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 290.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns unter www.hitachi.com.

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