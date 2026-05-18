Verallia SA : Montant alloué au contrat de liquidité réduit à 1,2 million d’euros

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verallia (Euronext Paris : VRLA) a finalisé la réduction du montant alloué au contrat de liquidité initialement conclu avec Rothschild Martin Maurel le 20 décembre 2019 et entré en vigueur le 6 janvier 2020, conformément aux dispositions du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016, des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 (la Décision de l'AMF) et des dispositions qui y sont visées.

Dans le cadre de cet amendement, la somme allouée au compte de liquidité a été portée de 5 000 000 euros (cinq millions d’euros) à 1 200 000 euros (un million deux cent mille euros). Cette réduction reflète l’évolution du flottant et de la liquidité observée depuis la conclusion de l’offre publique volontaire initiée par BWGI.

L’exécution du contrat de liquidité peut être suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la Décision de l'AMF. Elle peut également être suspendue à la demande de Verallia pour des raisons techniques, telles que le comptage des actions ayant droit de vote avant une Assemblée Générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant détachement du coupon, pour une période définie par Verallia.

Le contrat de liquidité peut être résilié à tout moment par Verallia ou avec un préavis par Rothschild Martin Maurel dans les conditions prévues au contrat.

À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 11 000 entreprises dans le monde. Verallia produit près de 18 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. En septembre 2025, la SBTi valide officiellement l’objectif long-terme Net Zero 2040 de Verallia selon son Net-Zero Standard. Verallia s’engage, à horizon 2040, à réduire ses émissions de CO2 de scopes 1&2 de 90 % et à compenser les 10 % restantes comparé à l’année de référence 2019. Cet objectif est aligné à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l’accord de Paris.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1.5°, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

Avertissement

Certaines informations incluses dans le présent communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Verallia et l’environnement économique dans lequel Verallia exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Verallia et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 4 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de Verallia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 27 mars 2025 et disponible sur le site Internet de la Société (www.verallia.com) et celui de l'AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif.

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