Hitachi annuncia una partnership strategica con Anthropic per rafforzare "Lumada 3.0" grazie all'IA di frontiera
Hitachi annuncia una partnership strategica con Anthropic per rafforzare "Lumada 3.0" grazie all'IA di frontiera
- Integrazione degli oltre 110 anni di esperienza nel settore di Hitachi con l'IA di frontiera per promuovere la distribuzione sicura in contesti reali dell'IA fisica e rafforzare la trasformazione IA dei clienti
- Distribuzione dell'IA avanzata in tutti i processi aziendali per circa 290.000 dipendenti per ottimizzare la produttività su larga scala
- Sviluppo di talenti con 100.000 professionisti dell'IA e creazione congiunta di nuove soluzioni HMAX che sfruttano i risultati comprovati della strategia "Customer Zero" di Hitachi
- Creazione del "Frontier AI Deployment Center", un'organizzazione globale che comprende America del Nord, Europa e Asia con un team iniziale di 100 esperti
SANTA CLARA, California e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") ha annunciato oggi una partership strategica con Anthropic PBC ("Anthropic"), leader globale negli ambiti di ricerca sulla sicurezza IA e modelli IA affidabili, per rafforzare ulteriormente il modello aziendale "Lumada 3.0".
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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Heather Ailara
PR Manager
Hitachi, Ltd
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