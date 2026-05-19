Hitachi anuncia una alianza estratégica con Anthropic para reforzar «Lumada 3.0» mediante IA avanzada

SANTA CLARA (California) Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, «Hitachi») anunció hoy una alianza estratégica con Anthropic PBC («Anthropic»), referente mundial en investigación sobre seguridad aplicada a la IA y desarrollo de modelos fiables, con el objetivo de seguir reforzando el modelo de negocio «Lumada 3.0».

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