Hitachi anuncia una alianza estratégica con Anthropic para reforzar «Lumada 3.0» mediante IA avanzada
Hitachi anuncia una alianza estratégica con Anthropic para reforzar «Lumada 3.0» mediante IA avanzada
- La combinación de más de 110 años de experiencia sectorial de Hitachi con IA avanzada impulsará una implantación segura de soluciones de IA en entornos reales y reforzará la transformación impulsada por IA de sus clientes
- La implantación de IA avanzada en todos los procesos empresariales para cerca de 290 000 empleados permitirá mejorar la productividad a gran escala
- Desarrollo de 100 000 profesionales especializados en IA y cocreación de nuevas soluciones HMAX basadas en los resultados obtenidos mediante el enfoque «Customer Zero» de Hitachi
- Creación del «Frontier AI Deployment Center», una organización global con presencia en Norteamérica, Europa y Asia y un equipo inicial de 100 expertos
SANTA CLARA (California) Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, «Hitachi») anunció hoy una alianza estratégica con Anthropic PBC («Anthropic»), referente mundial en investigación sobre seguridad aplicada a la IA y desarrollo de modelos fiables, con el objetivo de seguir reforzando el modelo de negocio «Lumada 3.0».
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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Heather Ailara
Responsable de Relaciones Públicas
Hitachi, Ltd
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