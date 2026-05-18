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Arverne et la Banque des Territoires accélèrent la géothermie en Île-de-France

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales et la Banque des Territoires annoncent la création de la Francilienne de Géothermie, société dédiée au développement, au financement et à l’exploitation de projets de géothermie en Île-de-France. Cette nouvelle entité a vocation à accompagner les collectivités franciliennes dans la décarbonation de leurs réseaux de chaleur, en prenant des participations dans des sociétés porteuses de projets, sur l’ensemble des phases de développement, construction, financement, exploitation et maintenance des installations.

La Francilienne de Géothermie est détenue à 72 % par Arverne Chaleur & Froid et à 28 % par la Banque des Territoires. Les partenaires se sont d’ores et déjà engagés à mobiliser jusqu’à 45,1 millions d’euros de fonds propres pour le développement de cinq projets, au service de la transition énergétique francilienne.

À travers sa solution Chaleur & Froid, Arverne développe une énergie géothermale décarbonée, produite et consommée en circuit court et à coût stable, destinée aux réseaux de chaleur, aux bâtiments publics, résidentiels, industriels ou agricoles. Discrètes et principalement souterraines, les installations sont conçues en étroite concertation avec les acteurs locaux.

Grégory Van Den Perre, Directeur d’Arverne Chaleur & Froid, déclare :
« Avec la Francilienne de Géothermie, Arverne et la Banque des Territoires unissent expertise industrielle et capacité d’investissement pour passer à l’échelle et faire de la géothermie un pilier de la transition énergétique francilienne, grâce à une solution discrète, continue et économique. »

Marie-Laure Gadrat, Directrice Régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires, ajoute :
« La Banque des Territoires se réjouit de la création de la Francilienne de Géothermie avec le groupe Arverne, qui renforce nos actions et financements en faveur du développement de la géothermie en Ile-de-France. Nous disposons en effet d’un sous-sol exceptionnel, en particulier avec l’aquifère du dogger, dont la chaleur extraite est délivrée par des réseaux pour chauffer les villes et les quartiers franciliens. En plus d’être écologique, cette source d’énergie est locale et elle garantit aux usagers des prix stables et compétitifs dans la durée. »

À propos d’ARVERNE

Arverne, 1er fournisseur français de solutions géothermales, rend accessible les ressources durables de nos sous-sols pour développer nos territoires. Entreprise à Mission et cotée sur Euronext Paris, Arverne œuvre pour une énergie souveraine, locale et durable au service des territoires et des industriels. Fournisseur de chaleur et froid géothermal, de métaux critiques géothermaux, de forages et travaux, Arverne intègre les expertises géosciences et forage, au service de la décarbonation, la souveraineté, et la réindustrialisation des territoires.

www.arverne.earth

À propos de la BANQUE DES TERRITOIRES

La Banque des Territoires est l’un des métiers de la Caisse des Dépôts. Elle réunit les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée unique pour ses clients, elle œuvre aux côtés de tous les acteurs territoriaux : collectivités locales, entreprises publiques locales, organismes de logement social, professions juridiques, entreprises et acteurs financiers. Elle les accompagne dans la réalisation de leurs projets d’intérêt général en proposant un continuum de solutions : conseils, prêts, investissements en fonds propres, consignations et services bancaires. En s’adressant à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, la Banque des Territoires a pour ambition de maximiser son impact notamment sur les volets de la transformation écologique et de la cohésion sociale et territoriale. Les 37 implantations locales de la Banque des Territoires assurent le déploiement de son action sur l’ensemble des territoires métropolitains et ultramarins.
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Relations médias : communication@arverne.earth / arvernegroup@image7.fr
Relations investisseurs : investor.relations@arverne.earth
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