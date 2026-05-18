Arboris Capital sceglie ROYC per espandere le proprie capacità nei mercati privati ​​nella sua piattaforma CapGain

STOCCOLMA--(BUSINESS WIRE)--Arboris Capital Limited("Arboris"), società con sede nella zona del DIFC specializzata in investimenti alternativi, e autorizzata dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA), oggi annuncia di aver scelto ROYC AB("ROYC"), fornitore di tecnologie e infrastrutture per i mercati privati, per sostenere lo sviluppo continuativo della sua offerta di mercati privati ​​attraverso la piattaforma CapGain.

Nell'ambito dell'impegno continuativo mirato a espandere le proprie capacità nei mercati privati ​​in Medio Oriente, Arboris ha adottato una revisione strategica per l'ulteriore arricchimento della propria offerta, ma senza compromessi in termini di integrità della piattaforma esistente. A complemento della propria infrastruttura già in essere, Arboris ha quindi scelto di integrare in CapGain le capacità di accesso, reperimento e strutturazione dei fondi di ROYC.

CapGain è la piattaforma per gli investimenti proprietaria di Arboris appositamente creata per semplificare l'accesso alle opportunità del mercato privato internazionale e da parte degli investitori professionali della regione. CapGain offre un processo di onboarding e KYC degli investitori totalmente digitale, una Virtual Data Room sicura per la due diligence e informazioni dettagliate sui fondi per assistere gli investitori professionali nelle decisioni di investimento.

Grazie alla partnership con ROYC, Arboris può ampliare ulteriormente la portata e la qualità delle opportunità di investimento disponibili per i clienti e, al contempo, consolidare la propria capacità di individuare, strutturare e distribuire investimenti nei mercati privati ​​in modo efficiente. È un approccio che consente ad Arboris di sviluppare la propria piattaforma senza aggiungere complessità operativa, sfruttando le competenze di ROYC in materia di strutturazione e reperimento di fondi come elemento complementare all'interno del proprio ecosistema già in essere.

"CapGain nasce per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli investitori professionali in Medio Oriente e offrire un ambiente regolamentato, trasparente e tecnologicamente avanzato per l'accesso ai mercati privati. La nostra collaborazione con ROYC mira ad ampliare la gamma di opportunità disponibili tramite la piattaforma, mantenendo al contempo il nostro approccio attuale in materia di governance e operatività".

XAVIER REMOND, DIRETTORE ESECUTIVO SENIOR DI ARBORIS CAPITAL

"Questa selezione riflette una chiara transizione nelle modalità di gestione dei mercati privati. Arboris ha adottato un approccio deliberato verso la realizzazione e l'ampliamento della sua piattaforma, percorso che siamo lieti di supportare. Tramite la nostra rete di fondi e l'esperienza maturata nella strutturazione di investimenti siamo in grado di aiutare Arboris ad ampliare la gamma di opportunità disponibili per gli investitori professionali in Medio Oriente. Siamo pronti a dare il via a una collaborazione proficua e di grande impatto".

MATHIAS LEIJON, FONDATORE E PRESIDENTE DI ROYC

Informazioni su ROYC

ROYC AB è un fornitore leader di tecnologie e infrastrutture per i mercati privati che offre soluzioni complete per il provisioning, la strutturazione e la distribuzione di investimenti. Consente a banche, gestori patrimoniali, gestori di fondi e piattaforme di investimento di accedere al mercato privato e di operarvi su larga scala, integrando flussi di lavoro digitali, accesso agli investimenti e strutturazione dei fondi in un unico modello operativo.

Informazioni su Arboris Capital

Arboris Capital Limited è una società costituita nell'area del DIFC, autorizzata dalla DFSA, che offre agli investitori di tutto il Medio Oriente l'accesso a opportunità di investimento in mercati privati ​​di livello istituzionale. Tramite CapGain, la sua piattaforma proprietaria, Arboris propone un'esperienza di investimento totalmente integrata che comprende l'acquisizione di nuovi investitori, l'infrastruttura per la due diligence e l'accesso ai fondi, il tutto all'interno di un solido ambito normativo.

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