LogicMonitor et Deutsche Telekom étendent leur partenariat à l’échelle européenne

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--LogicMonitor®, la plateforme d'intelligence artificielle dédiée à l'informatique autonome, a annoncé aujourd'hui l'extension de la disponibilité de sa plateforme au sein du portefeuille de services gérés de Deutsche Telekom sur plusieurs marchés européens, notamment dans la région DACH, au Benelux et dans les pays nordiques.

Cette expansion s’appuie sur l’utilisation opérationnelle de LogicMonitor au Royaume-Uni depuis 2023, où la solution a permis aux équipes de service de Deutsche Telekom d’améliorer la visibilité sur les environnements réseau, cloud et d’infrastructures hybrides. L’expérience acquise lors de ces déploiements sert désormais de base à une mise en œuvre plus large de la solution sur d’autres marchés européens.

À mesure que les environnements informatiques des entreprises gagnent en complexité, les entreprises ont besoin de bien plus qu’une simple visibilité ; elles doivent pouvoir s’appuyer sur une résilience prédictive. Grâce à des cas d’utilisation clairement définis, LogicMonitor vient compléter les outils existants de Deutsche Telekom en matière de gestion des services, de surveillance et de sécurité. Les équipes peuvent ainsi anticiper, détecter et résoudre les problèmes avant qu’ils n’aient une incidence sur les activités de l’entreprise.

Au Royaume-Uni, ce partenariat a permis d’obtenir des améliorations opérationnelles mesurables, notamment :

Prévention de 19 incidents majeurs qui auraient pu affecter les environnements de production

Délais de production des rapports réduits de plusieurs jours à quelques minutes

Informations en temps réel générées par l’IA et transmises directement aux équipes d’ingénierie.

Détection et gestion proactives et automatisées des incidents afin de contribuer à prévenir les interruptions de service.

Grâce à LogicMonitor, Deutsche Telekom renforce la garantie de service de bout en bout sur les réseaux traditionnels, les réseaux SD-WAN et les services gérés dans le cloud, grâce à une plateforme d'observabilité unifiée offrant une visibilité continue sur l'état des services. Cette approche soutient l'engagement constant du fournisseur à proposer des services résilients et bien gouvernés dans des environnements informatiques et réseau hybrides de plus en plus complexes.

« Les entreprises ne veulent pas davantage de tableaux de bord. Elles veulent de la certitude », a déclaré Matt Tuson, directeur général EMEA de LogicMonitor. « Notre partenariat renforcé avec Deutsche Telekom montre comment l’informatique autonome peut être mise en œuvre concrètement à grande échelle. Lorsque les équipes peuvent anticiper les problèmes au lieu d’y réagir, la résilience devient prévisible. Ensemble, nous aidons les entreprises à éliminer les imprévus et à déployer une infrastructure résiliente, prête pour l’avenir », a-t-il ajouté.

« À mesure que les environnements de nos clients deviennent plus distribués et que les services critiques dépendent de plus en plus de performances ininterrompues, la résilience prédictive devient essentielle », a déclaré Conrad Riedesel, vice-président de Deutsche Telekom Global Business. « L’élargissement de notre partenariat avec LogicMonitor renforce les fondations numériques sur lesquelles nos clients s’appuient pour moderniser leurs opérations, accélérer l’adoption du cloud et lancer plus rapidement de nouveaux services sur le marché. Il nous permet d’offrir une plus grande stabilité opérationnelle, tout en donnant à nos clients l’assurance dont ils ont besoin pour se concentrer sur l’innovation et la croissance », a-t-il ajouté.

La mise à disposition élargie de LogicMonitor s’inscrit dans le portefeuille de services gérés modulaires et indépendants des fournisseurs de Deutsche Telekom. Elle permettra d'étendre les résultats éprouvés au Royaume-Uni à l'Europe centrale et septentrionale, tout en accélérant l'adoption d'une observabilité axée sur l'IA dans d'autres environnements clients et lignes de services.

À propos de LogicMonitor

LogicMonitor® est la plateforme axée sur l’IA dédiée à l’informatique autonome, qui permet aux entreprises d’exploiter des systèmes numériques complexes avec davantage de résilience, d’efficacité et de confiance. En unifiant la visibilité, de l’utilisateur au code, à travers l’infrastructure, le cloud, Internet et l’expérience numérique, LogicMonitor fournit les informations nécessaires pour anticiper les problèmes, éliminer les angles morts et déclencher automatiquement des actions. Optimisé par Edwin AI, LogicMonitor aide les responsables informatiques et les dirigeants d’entreprise à réduire la charge opérationnelle, protéger les revenus et accélérer l’innovation dans un monde numérique de plus en plus complexe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.logicmonitor.com et sur notre blog, ou suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et YouTube.

À propos de Deutsche Telekom Global Business

Deutsche Telekom Global Business est la filiale du groupe Deutsche Telekom spécialisée dans les services de télécommunications et de connectivité gérée destinés aux entreprises et aux organismes publics. Deutsche Telekom est le premier opérateur européen, avec plus de 273 millions de clients mobiles, 25 millions de lignes fixes et 23 millions de lignes haut débit, et emploie près de 200 000 professionnels dans le monde.

Deutsche Telekom Global Business a été créée pour accompagner les entreprises en tant que partenaire stratégique dans le développement d’infrastructures et de solutions de télécommunications centrées sur leurs besoins métier. Présente sur plus de 25 marchés dans le monde, la société compte environ 3 000 collaborateurs à l’échelle mondiale. Son portefeuille de solutions et de services est fortement axé sur les communications, considérées comme un levier essentiel de la numérisation, avec le conseil stratégique au cœur de son modèle économique. Il comprend notamment des solutions réseau sécurisées à portée internationale, telles que le SD-WAN, les services LAN et les solutions de communications unifiées et de collaboration de bout en bout destinées aux entreprises, ainsi que des solutions de connectivité mondiale, qui constituent le socle de la réussite de la numérisation dans tous les secteurs d’activité.

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