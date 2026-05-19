SOLUM et Skippify s’associent pour connecter la communication en temps réel en rayon à l’affichage intelligent en magasin à travers l’Europe

Düsseldorf, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KRX: 248070), fournisseur mondial de solutions retail, et Skippify, spécialiste européen de l’affichage intelligent, annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique visant à intégrer la plateforme Newton EEG de SOLUM à la Skippify Suite. Cette collaboration introduit le Smart EEG dans l’offre plus large d’affichage en magasin de Skippify, en réunissant communication tarifaire en temps réel, pilotage des contenus digitaux et engagement client au sein d’un environnement retail connecté.

Ce partenariat permet aux retailers de dépasser une gestion fragmentée des prix et des contenus pour adopter un modèle unifié et évolutif de communication en magasin. En reliant les étiquettes en rayon, les écrans digitaux et les points de contact de commande via la Skippify Suite, la solution conjointe aide les retailers à gérer les prix, les promotions et les informations destinées aux clients avec davantage de rapidité, de cohérence et de maîtrise opérationnelle.

Au sein de la Skippify Suite, la plateforme EEG de SOLUM fournit la couche matérielle et de communication nécessaire à l’exécution en temps réel en bord de rayon. Elle prend en charge la synchronisation des prix, le contrôle centralisé des contenus et de la tarification, ainsi que l’intégration fluide avec les systèmes back-office et POS. Pour les retailers opérant sur plusieurs sites, cette approche combinée contribue à accélérer le déploiement des promotions, à réduire les mises à jour manuelles et à renforcer la cohérence entre le rayon, l’écran et le parcours client.

Ce partenariat est particulièrement pertinent pour les environnements de retail pétrolier et mobilité, de convenience retail et de foodservice intégrant des éléments retail hybrides, où l’exactitude des prix, l’agilité promotionnelle et la cohérence de la communication client deviennent de plus en plus essentielles.

En combinant les logiciels de Skippify, sa création de contenus en interne et son expertise en déploiement international avec les capacités d’exécution de SOLUM en bord de rayon, ce partenariat établit les bases d’une communication en magasin plus intelligente. Il soutient également de futures opportunités dans les domaines du retail media, de l’optimisation des revenus et des opérations de magasin connectées, où la tarification, les contenus et l’engagement client peuvent fonctionner ensemble dans le cadre d’une expérience en magasin coordonnée.

Skippify présentera également la solution commune Smart EEG lors de l’UNITI expo 2026, à Messe Stuttgart, Hall 1, Stand 1F05.

Jeffrey Brouwer, CEO de Skippify, a déclaré « Les retailers recherchent des moyens plus simples et mieux connectés pour gérer les prix, la communication et l’engagement client dans leurs magasins. En intégrant la plateforme EEG de SOLUM à la Skippify Suite, nous pouvons aider les retailers à intégrer la communication en rayon dans un environnement maîtrisé, en réduisant la complexité tout en créant une base plus solide pour des expériences en magasin en temps réel, orientées revenus. »

Bart Penris, Country Manager Benelux chez SOLUM Europe, a ajouté « L’avenir du retail reposera sur des écosystèmes de magasins ouverts et connectés, et non sur des technologies isolées. Avec notre plateforme Newton EEG comme colonne vertébrale digitale en bord de rayon, ce partenariat avec Skippify montre comment SOLUM aide les retailers à transformer le magasin physique en un environnement plus intelligent, plus réactif et plus performant sur le plan commercial. »

À propos de SOLUM

Fondée en 2015 en tant que spin-off de Samsung Electro-Mechanics, SOLUM est une société cotée à la bourse KOSPI. L’entreprise s’est imposée comme un acteur de référence dans les solutions d’alimentation, les technologies d’affichage et les étiquettes électroniques de gondole (EEG), en stimulant l’innovation dans le secteur retail mondial. Portée par un engagement fort en faveur de l’innovation centrée sur le client et de la transformation durable du retail, SOLUM continue de développer des solutions de haute qualité qui permettent aux retailers d’opérer plus efficacement dans un monde de plus en plus digital.

En savoir plus : https://www.solum-group.com

À propos de Skippify

Skippify est une entreprise technologique européenne spécialisée dans les solutions de Smart Ordering et de communication digitale, notamment les bornes de commande, les menus dynamiques, les LED, l’affichage digital et le Smart EEG. En combinant des logiciels évolutifs, des contenus créatifs et une expertise de déploiement international, Skippify aide les marques à renforcer le contrôle, la cohérence et l’impact client sur l’ensemble de leurs sites. Skippify opère dans les secteurs du Foodservice, du Petrol & Mobility, du Retail et du Leisure.

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www.skippify.com