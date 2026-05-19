SOLUM en Skippify gaan samenwerking aan om realtime schapcommunicatie te verbinden met slimme in-store signage in heel Europa

Düsseldorf, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KRX: 248070), een wereldwijde aanbieder van retailoplossingen, en Skippify, een Europese specialist in smart signage, kondigen vandaag een strategisch partnerschap aan om SOLUMs Newton ESL-platform te integreren in de Skippify Suite. De samenwerking introduceert Smart ESL als onderdeel van Skippify’s bredere aanbod voor in-store signage en brengt realtime prijscommunicatie, digitale contentcontrole en klantbetrokkenheid samen in één verbonden retailomgeving.

Het partnerschap stelt retailers in staat om gefragmenteerd prijs- en contentbeheer achter zich te laten en over te stappen op een uniform, schaalbaar model voor communicatie in de winkel. Door schaplabels, digitale schermen en bestelcontactpunten via de Skippify Suite met elkaar te verbinden, helpt de gezamenlijke oplossing retailers om prijzen, promoties en klantgerichte informatie sneller, consistenter en met meer operationele controle te beheren.

Binnen de Skippify Suite levert SOLUMs ESL-platform de hardware- en communicatielaag voor realtime uitvoering aan het schap. Dit ondersteunt prijssynchronisatie, centrale controle over content en prijzen, en naadloze afstemming met backoffice- en POS-systemen. Voor retailers met meerdere locaties helpt de gecombineerde aanpak om promotie-uitrollen te versnellen, handmatige updates te verminderen en de consistentie te versterken tussen schap, scherm en klantreis.

Het partnerschap is met name relevant voor petrol- en mobility retail, convenience retail en foodservice-omgevingen met hybride retailelementen, waar prijsnauwkeurigheid, promotionele wendbaarheid en consistente klantcommunicatie steeds belangrijker worden.

Door Skippify’s software, intern ontwikkelde creatieve content en internationale uitrolexpertise te combineren met SOLUMs uitvoeringscapaciteiten aan het schap, creëert het partnerschap een fundament voor intelligentere communicatie in de winkel. Het ondersteunt daarnaast toekomstige kansen op het gebied van retail media, omzetoptimalisatie en connected store operations, waarbij prijsstelling, content en klantbetrokkenheid kunnen samenwerken als onderdeel van één gecoördineerde in-store ervaring.

Skippify zal de gezamenlijke Smart ESL-oplossing ook presenteren tijdens UNITI expo 2026 in Messe Stuttgart, Hal 1, Stand 1F05.

Jeffrey Brouwer, CEO van Skippify, zei “Retailers zoeken naar eenvoudigere, meer verbonden manieren om prijzen, communicatie en klantbetrokkenheid in hun winkels te beheren. Door SOLUMs ESL-platform te integreren in de Skippify Suite kunnen we retailers helpen om schapcommunicatie onder te brengen in één gecontroleerde omgeving, de complexiteit te verminderen en tegelijkertijd een sterkere basis te creëren voor realtime, omzetgedreven in-store ervaringen.”

Bart Penris, Country Manager Benelux bij SOLUM Europe, voegde daaraan toe “De toekomst van retail wordt gebouwd op open, verbonden winkel-ecosystemen, niet op geïsoleerde technologieën. Met ons Newton ESL-platform als digitale ruggengraat aan het schap laat dit partnerschap met Skippify zien hoe SOLUM retailers helpt om de fysieke winkel te transformeren tot een slimmere, responsievere en commercieel effectievere omgeving.”

Over SOLUM

SOLUM werd in 2015 opgericht als spin-off van Samsung Electro-Mechanics en is een beursgenoteerd bedrijf aan de KOSPI-beurs. Het bedrijf heeft zich gevestigd als een toonaangevende speler in power solutions, displaytechnologieën en elektronische schaplabels (ESL), en stimuleert innovatie in de wereldwijde retailsector. Met een sterke focus op klantgerichte innovatie en duurzame retailtransformatie blijft SOLUM hoogwaardige oplossingen ontwikkelen waarmee retailers efficiënter kunnen opereren in een steeds digitalere wereld.

Meer informatie: https://www.solum-group.com

Over Skippify

Skippify is een Europees technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in Smart Ordering en digitale communicatieoplossingen, waaronder bestelkiosken, dynamische menuborden, LED, Digital Signage en Smart ESL. Door schaalbare software, creatieve content en internationale uitrolexpertise te combineren, helpt Skippify merken om op elke locatie meer controle, consistentie en klantimpact te realiseren. Skippify is actief in Foodservice, Petrol & Mobility, Retail en Leisure.

www.skippify.com