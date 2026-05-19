LogicMonitor e Deutsche Telekom ampliano la loro partnership in tutta Europa

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--LogicMonitor ®, la piattaforma incentrata sull'AI per l'IT autonomo, oggi ha annunciato l'espansione della disponibilità della propria soluzione nell'ambito del portafoglio di servizi gestiti targati Deutsche Telekom in selezionati mercati europei, tra cui la regione DACH, il Benelux e i paesi del Nord Europa.

Questa espansione si basa sull'utilizzo operativo di LogicMonitor nel Regno Unito a partire dal 2023, con il supporto dei team di assistenza di Deutsche Telekom per migliorare la visibilità di ambienti di rete, cloud e infrastrutture ibride.

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