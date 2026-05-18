Gradiant annuncia il finanziamento di Serie E a una valutazione di 2 miliardi di dollari per accelerare l'espansione dell'AI, dei semiconduttori e dell'infrastruttura idrica industriale

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gradiant oggi ha annunciato la chiusura del finanziamento di Serie E, valutando la società a 2 miliardi di dollari. Il finanziamento è stato condotto da Safar Partners and Hostplus Superannuation Fund, con la partecipazione di ClearVision Ventures e di altri investitori globali.

Il finanziamento supporterà la continua espansione globale di Gradiant, comprese le acquisizioni, la ricerca e sviluppo accelerate e gli investimenti nella scala operativa e la preparazione all'IPO. L'annuncio giunge in un momento di slancio commerciale senza precedenti per Gradiant, alimentato dalla rapida crescita dell'infrastruttura AI, dalla produzione di semiconduttori e da altre industrie di importanza fondamentale che richiedono soluzioni idriche avanzate.

Gradiant sta sperimentando il suo più grande backlog e il suo portafoglio più solido nella storia dell'azienda, con una notevole crescita nei centri dati, nelle fabbriche di semiconduttori, mentre rimane robusta l'attività dell'azienda nei settori cibi e bevande, farmaceutico, petrolchimico, minerario ed energetico. Mentre l'infrastruttura dell'AI sta crescendo a velocità da record, l'acqua è emersa come una delle limitazioni critiche alla sua espansione, affidabilità e sostenibilità.

Le tecnologie proprietarie di Gradiant, alimentate dalla sua piattaforma digitale di intelligenza artificiale, consentono ai clienti nelle industrie essenziali del mondo di garantire le forniture idriche, massimizzare il riutilizzo dell'acqua, minimizzare gli scarichi di acque reflue e ridurre il consumo energetico in alcune delle operazioni più intensive in termini idrici al mondo. Negli ultimi anni, Gradiant è emersa come una delle aziende in più rapida crescita nella storia del settore idrico, guidata dal suo stack tecnologico differenziato, dal modello di esecuzione verticalmente integrato e dalla leadership non convenzionale.

“L'AI sta ricreando l'economia globale, ma dietro ad ogni chip e data center c'è una massiccia e crescente domanda idrica”, ha dichiarato Anurag Bajpayee, Co-fondatore e Presidente esecutivo di Gradiant. “Gradiant sta al centro di questa trasformazione. Noi risolviamo le sfide idriche più importanti al mondo, permettendo alle industrie essenziali di crescere in modo affidabile e sostenibile. Questo nuovo finanziamento ci dà più risorse per espanderci più rapidamente, potenziare la nostra attività di ricerca e sviluppo e continuare a espandere l'azienda idrica dell'era dell'AI”.

“La convergenza dell'infrastruttura di AI, dell'aumento della produzione di semiconduttori, della sostenibilità industriale e della scarsità idrica stanno creando un'opportunità che capita una volta per generazione”, ha dichiarato David Elia, CEO di Hostplus Superannuation Fund. “Siamo entusiasti di supportare Gradiant attraverso la sua prossima fase di crescita, basandosi sulla sua vasta leadership tecnologica, comprovata capacità di esecuzione e solido slancio del mercato”.

“Gradiant è l'unica azienda idrica con una tecnologia davvero differenziata, che opera in modo redditizio e su vasta scala, servendo alcune delle aziende più grandi ed essenziali al mondo”, ha dichiarato Nader Motamedy, Managing Partner di Safar Partners. “Siamo fieri di collaborare con Gradiant, che emerge come una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo”.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è una Società idrica di tipo diverso. Grazie a una suite completa di soluzioni idriche e per le acque reflue complete, differenziate e proprietarie, realizzate dalle migliori menti del settore idrico, l'azienda serve le operazioni mission-critical dei suoi clienti nelle industrie più importanti del mondo, tra cui quelle di semiconduttori, centri dati, energie rinnovabili, alimenti e bevande, prodotti petrolchimici, farmaceutici, minerari e minerali critici. L'azienda, con sede a Boston, è stata fondata al MIT e ha sviluppato uno dei portafogli di tecnologie differenziate più completi del settore, che riducono il consumo idrico e le acque reflue scaricate, consentono di recuperare risorse preziose e trasformano le acque reflue in acqua dolce. Ulteriori informazioni su www.gradiant.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.