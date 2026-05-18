Gradiant宣布完成E轮融资，公司估值达20亿美元，助力加快AI、半导体以及工业水务基建领域布局

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Gradiant今日宣布完成E轮融资，公司估值达到20亿美元。本轮融资由Safar Partners和Hostplus Superannuation Fund领投，ClearVision Ventures及其他全球投资机构跟投。

本次所融资金将助力Gradiant持续推进全球化布局，包括开展战略性收购、加快技术研发、扩大运营规模以及推进上市筹备各项工作。此次公告发布之际，Gradiant正迎来空前强劲的商业发展势头，这得益于AI基建、半导体制造以及其他亟需先进水处理解决方案的核心产业的高速发展。

目前Gradiant手握创立以来规模最大的订单储备和最强劲的项目储备，在数据中心、半导体晶圆厂以及电力领域实现大幅增长，同时在食品饮料、制药、石油化工、矿产以及能源领域也持续保持强劲势头。随着AI基建以空前速度扩充建设，水资源已经成为制约相关产业发展规模、运营稳定性以及绿色可持续发展的关键因素之一。

Gradiant的专有技术依托其数字化AI平台，助力全球核心产业客户稳定获取水资源、最大限度提升水资源循环利用率、减少废水排放量，同时在全球各类高耗水生产运营场景中降低能源消耗。凭借具有差异化优势的技术体系、垂直整合的执行模式以及独树一帜的领导力，Gradiant近几年已发展成为水务行业史上发展速度最快的公司之一。

Gradiant联合创始人兼执行董事长Anurag Bajpayee表示：“AI正在重塑全球经济格局，而每一颗芯片以及每一座数据中心的背后，都存在庞大且持续上涨的用水需求。Gradiant正处在这场产业变革的中心。我们着力解决全球各类重大用水难题，助力支柱产业实现稳健且可持续的发展。这笔新的融资将赋予我们更强大的实力，让我们能够更快地扩张并加大研发投入，继续打造AI时代的标杆型水务公司。”

Hostplus Superannuation Fund首席执行官David Elia表示：“AI基建建设、半导体制造业增长、工业可持续发展以及水资源紧缺等多重趋势交汇，正在带来千载难逢的机遇。我们很高兴能够支持Gradiant迈入全新发展阶段，巩固其深厚的技术领先地位、成熟的执行能力以及强劲的市场发展势头。”

Safar Partners管理合伙人Nader Motamedy表示：“Gradiant是业内唯一一家拥有真正的差异化技术，同时能够实现规模化盈利运营，并且服务于众多全球大型核心企业的水务公司。我们十分荣幸能够携手Gradiant，助力其成长为全球举足轻重的工业技术企业。”

关于Gradiant

Gradiant是一家独树一帜的水务公司。公司汇聚大批水务领域专业人才，拥有一整套具有差异化优势的专有端到端水处理及污水处理解决方案，服务于半导体、数据中心、可再生能源、食品饮料、石油化工、制药、矿产以及关键矿产资源等全球众多核心产业。Gradiant创立于麻省理工学院，总部位于波士顿，已开发出业内最全面的差异化技术组合之一，这些技术能够减少用水量和废水排放，回收宝贵资源，并将废水转化为淡水。如需了解更多信息，请访问www.gradiant.com。

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