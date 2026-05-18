-

Gradiant宣布完成E轮融资，公司估值达20亿美元，助力加快AI、半导体以及工业水务基建领域布局

随着Gradiant依托AI基建和先进制造业务实现业绩大幅增长，新资金将用于支持战略性并购、新一代技术研发以及上市筹备工作

original

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Gradiant今日宣布完成E轮融资，公司估值达到20亿美元。本轮融资由Safar Partners和Hostplus Superannuation Fund领投，ClearVision Ventures及其他全球投资机构跟投。

本次所融资金将助力Gradiant持续推进全球化布局，包括开展战略性收购、加快技术研发、扩大运营规模以及推进上市筹备各项工作。此次公告发布之际，Gradiant正迎来空前强劲的商业发展势头，这得益于AI基建、半导体制造以及其他亟需先进水处理解决方案的核心产业的高速发展。

目前Gradiant手握创立以来规模最大的订单储备和最强劲的项目储备，在数据中心、半导体晶圆厂以及电力领域实现大幅增长，同时在食品饮料、制药、石油化工、矿产以及能源领域也持续保持强劲势头。随着AI基建以空前速度扩充建设，水资源已经成为制约相关产业发展规模、运营稳定性以及绿色可持续发展的关键因素之一。

Gradiant的专有技术依托其数字化AI平台，助力全球核心产业客户稳定获取水资源、最大限度提升水资源循环利用率、减少废水排放量，同时在全球各类高耗水生产运营场景中降低能源消耗。凭借具有差异化优势的技术体系、垂直整合的执行模式以及独树一帜的领导力，Gradiant近几年已发展成为水务行业史上发展速度最快的公司之一。

Gradiant联合创始人兼执行董事长Anurag Bajpayee表示：“AI正在重塑全球经济格局，而每一颗芯片以及每一座数据中心的背后，都存在庞大且持续上涨的用水需求。Gradiant正处在这场产业变革的中心。我们着力解决全球各类重大用水难题，助力支柱产业实现稳健且可持续的发展。这笔新的融资将赋予我们更强大的实力，让我们能够更快地扩张并加大研发投入，继续打造AI时代的标杆型水务公司。”

Hostplus Superannuation Fund首席执行官David Elia表示：“AI基建建设、半导体制造业增长、工业可持续发展以及水资源紧缺等多重趋势交汇，正在带来千载难逢的机遇。我们很高兴能够支持Gradiant迈入全新发展阶段，巩固其深厚的技术领先地位、成熟的执行能力以及强劲的市场发展势头。”

Safar Partners管理合伙人Nader Motamedy表示：“Gradiant是业内唯一一家拥有真正的差异化技术，同时能够实现规模化盈利运营，并且服务于众多全球大型核心企业的水务公司。我们十分荣幸能够携手Gradiant，助力其成长为全球举足轻重的工业技术企业。”

关于Gradiant

Gradiant是一家独树一帜的水务公司。公司汇聚大批水务领域专业人才，拥有一整套具有差异化优势的专有端到端水处理及污水处理解决方案，服务于半导体、数据中心、可再生能源、食品饮料、石油化工、制药、矿产以及关键矿产资源等全球众多核心产业。Gradiant创立于麻省理工学院，总部位于波士顿，已开发出业内最全面的差异化技术组合之一，这些技术能够减少用水量和废水排放，回收宝贵资源，并将废水转化为淡水。如需了解更多信息，请访问www.gradiant.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

企业联系人
Felix Wang
Gradiant全球营销负责人
fwang@gradiant.com

Industry:

Gradiant

Release Versions
EnglishGermanItalianChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

企业联系人
Felix Wang
Gradiant全球营销负责人
fwang@gradiant.com

More News From Gradiant

Gradiant 为全球领先超大规模云服务商推出 HyperSolved AI 数据中心解决方案

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Gradiant 今日宣布，其专为 AI 数据中心打造的端到端冷却水解决方案 HyperSolved™，已成功部署于多家全球领先超大规模云服务运营商，为全球重点市场的关键基础设施稳定运行提供支持。 在 AI 基础设施需求激增的推动下，全球数据中心产能正以前所未有的速度扩张，预计 2025 年至 2035 年间将增长六倍。相较于传统计算设施，新一代数据中心对电力与冷却能力提出更高要求，也进一步推升了水资源消耗。一座 100MW 的超大规模数据中心园区，其单日用水量可相当于一座约 8 万人口城市的日常用水需求。 在许多地区，制约数据中心扩张的因素，已不再局限于电力与土地供应，水资源保障、审批流程复杂性以及排放监管要求，正日益成为影响项目落地的关键瓶颈。尽管算力与能源体系已趋于成熟，水务基础设施却依然高度分散，运营商不得不协调多个供应商及相互割裂的系统，不仅增加运营风险，也延缓了项目部署进程。 HyperSolved 的推出，正是为了重塑这一模式。该平台将冷却水从水源获取、处理循环到最终排放的全生命周期整合于统一平台之中，并由...

Gradiant推出ForeverGone，以突破性成本与性能优势重塑PFAS销毁新标准

美国马萨诸塞州波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球先进水处理与废水处理解决方案的领导者Gradiant今日宣布，其ForeverGonePFAS销毁平台取得重要突破，进一步确立了该平台作为工业废水中清除“永久化学物质”最具成本效益和可持续性的解决方案之一的行业地位。 源头消除PFAS ForeverGone是首个可在现场实现PFAS化合物彻底销毁的全方位一体化平台。该系统结合微泡分离与先进电氧化技术，可实现99%至99.9%的去除率，甚至涵盖传统工艺常常无法处理的短链PFAS。不同于颗粒活性炭（GAC）、离子交换树脂（IX或IER）等“捕捉与转移”方式，ForeverGone能够从根本上彻底消除PFAS，既可免除高昂的后续处置费用，也消除了环境管理带来的潜在风险。 全新成本标杆 ForeverGone的运行成本仅为每立方米0.10至0.20美元，远低于传统GAC或IX每立方米0.50至2.00美元的总成本，在经济性上实现了突破性进展。其主要运营支出仅为约0.5千瓦时/立方米的能耗，大幅降低了整体成本。同时，现场处理方式消除了运输与处置带来的额外费用和环...

Gradiant宣布建成全球首个油田采出水全集成锂生产设施

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 先进水与资源回收领域的全球领导者Gradiant今日宣布，其锂业务alkaLi将在宾夕法尼亚州的马塞勒斯页岩区设计、建造、拥有并运营一座商业化锂生产设施。该工厂是全球首座通过全集成端到端工艺从油田采出水中提取、浓缩并转化(EC²)锂的设施。 该公告是在alkaLi去年推出的EC²平台基础上做出的。该平台可在客户场地确保至少95%的锂回收率，助力生产商以更快、更低成本和更可持续的方式交付电池级碳酸锂。 Gradiant的alkaLi拥有并运营这座宾夕法尼亚工厂，包括设备、土地、水和矿产权利以及许可。这种垂直整合模式保障了美国锂的长期供应，同时避免了通常会造成关键矿产项目延误的许可和所有权审批延误问题。 该系统目前正在测试中，已验证关键指标：从采出水中实现97%的锂回收率，以及电池级碳酸锂99.5%的纯度。全面商业化运营预计于2026年初启动。 在一项重大商业成果中，alkaLi已签署一份多年承购协议，每年向一家美国锂离子电池制造商供应至多5000公吨电池级碳酸锂，用于电动汽车(EV)和储能系统(ESS)。该交易证实了强劲的...
Back to Newsroom